針對雙北的1280 元交通月票，新北市議員賴秋媚今在議會總質詢表示，希望新北可以爭取要求月票納入桃園捷運。對此，新北市長侯友宜表示，會去溝通；交通局長鍾鳴時補充，交通部有出面協調桃捷與桃園市政府，目前初步朝月票1280元再加購價方向規畫，但涉及到參與意願與補貼金額，尚未定案。

賴秋媚表示，知道1280元交通月票也納入桃園捷運有點困難，但新北市民搭乘桃園捷運的人也很多，且新北市在桃捷有30％股權、占有董監事席次，希望能整合台北市與桃園市，畢竟跳蛙公車也有經過基隆，基於服務市民，交通局也給予補貼，希望用桃捷能用同樣的態度與方式處理，不要再另有加購價，讓民眾可以搭乘。

鍾鳴時說，1280元交通月票是很好政策，由雙北政府進行補貼，交通局目前一年補貼乘客約4.16億元，對於交通月票也納入桃園捷運，交通部目前已經出面協調。

賴秋媚另提及淡海輕軌前三年虧損5億7621萬，但新北捷運公司去年度捷運預估搭乘運量，比實際運量灌水近1倍，另明年與後年的預算書文字說明一模一樣，質疑騙預算。對此，侯友宜回應，大眾運輸不以營利為目的，未來新北市軌道建設會愈來愈完整。

賴秋媚表示，新北捷運公司虧損連連，淡海輕軌去年平均日運量不到1萬人次，僅達當初預估4萬多次的21.98％，離目標有點遠，但明年起要經營環狀線與安坑輕軌，又估算2023年度搭乘運量將高達2929萬人次，是前一年度的近5倍，讓人不禁質疑捷運公司為了灌水運量，不斷的虛報美化運量，「究竟何時才能轉虧為盈？」、「如何吸引民眾搭乘？」

侯友宜回應，淡海輕軌運量受疫情與國外觀光客進不來影響，北捷也同樣受到影響，但淡海輕軌運量每年都有成長，今年運量預估622萬人次，目前到8月達240萬人次，是營運以來新高，不過坦言年底要達到目標還是有困難，強調大眾運輸不以營利為目的，最主要是為了減碳，「TOD模式」（以大眾運輸帶動城市發展）持續在做，未來新北市軌道建設會愈來愈完整，加上相信運量一定也會增加。

議員林銘仁則認為，雙北捷運交流密切，新北市應該與台北市共組大台北捷運公司，共同經營雙北市捷運網絡。

另，議員李倩萍說，新北果菜公司的業務範圍中提到，果菜公司要擔負穩定市場物價及安定民心的角色，但近期菜價不穩定卻不見果菜公司有任何作為，且果菜公司近年來業績逐年下滑，市府做為主管機關應該嚴格檢視營運是否發生問題，才能維持良好經營，提供消費者最優質的果菜市場。

議員林銘仁提到，雙北市果菜拍賣價個與數量都遠輸台北，難怪全台灣的農友都到台北農產運銷公司參與拍賣，市府應該檢討新北果菜市場條件優劣，並與台北市農產運銷加強合作。

侯友宜回應，果菜公司非以營利為主要目的，很盡力在扮演平抑物價的角色，北農成立較早，所以交易習慣性都在那邊，但雙北果菜公司消費族群不同，目前彼此有合作機制。