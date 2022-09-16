阿根廷央行周四將利率調升550個基點至75％，為要打擊失控通膨，此前一日公布的消費者通膨已接近80％。
這是繼8月基準利率大舉調升950個基點至69.5％之後，該央行持續採取激進升息腳步，該國政府致力壓制飆漲的物價，居高不下的通膨以令阿根廷人民承受壓力，政府支持度不斷下滑。
阿根廷統計局周三公布，8月消費者物價月增7％，低於7月的7.4％，年增率則達78.5％，高於7月的71％。
阿根廷央行周四將利率調升550個基點至75％，為要打擊失控通膨，此前一日公布的消費者通膨已接近80％。
這是繼8月基準利率大舉調升950個基點至69.5％之後，該央行持續採取激進升息腳步，該國政府致力壓制飆漲的物價，居高不下的通膨以令阿根廷人民承受壓力，政府支持度不斷下滑。
阿根廷統計局周三公布，8月消費者物價月增7％，低於7月的7.4％，年增率則達78.5％，高於7月的71％。
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