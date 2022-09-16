日盛投顧16日分析指出，2022年下半年全球半導體產業及科技產業極有可能面臨產業循環的調整，建議對台股電子股的投資要跳脫以往的思維，選對股才是投資人能否獲利的最大關鍵。

日盛證券表示，面對市場的詭譎多變，除了須定期檢視投資策略外，更應加入數位工具的輔助來提高交易勝率；日盛證券推出最新版的行動下單APP-「日盛online投資王」，提供客戶挑選標的、便利下單等一站式的全方位投資服務，並自即日起至年底，可搭配年度優惠，證券新戶每月電子交易新台幣100萬元（含）以內，享手續費優惠。

日盛投顧表示，目前對於2022年下半年的科技業展望，網通、車用電子、工業電腦等基本面展望較明確，另外APPLE將在9月發表新產品，蘋果概念股屆時應有發揮的機會。除了電子股之外，傳產股中的造紙，生技及化工股分別各有投資的利基，造紙廠經歷上半年原物料上漲成本墊高，8月起開始調漲價格，對營運有利。生技股在政策利多加持下，年底選舉之前，仍有利於相關廠商多頭攻勢發揮。

針對2022年下半年美股走勢，雖然Fed主席鮑爾近日表示為抑制通膨，美國仍將維持一段時間的高利率水準，使美股短線走勢遭遇逆風，但由於美國零售汽油價格及國際油價已自高點回落，有利美國物價漲勢走緩，加上美國將於11月舉行期中選舉，拜登更已為此與選前推出並通過包含「晶片與科學法」、「通膨削減法」與「減免學生貸款」等多項利多法案，有助美股自低位轉強，預估美股2022年下半年走勢可望呈現倒吃甘蔗之勢。

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