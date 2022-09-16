保瑞藥業（6472）宣布與台睿生技（6580）合作，協助CVM-1118口服癌症製劑之委託研發生產。保瑞表示，與台睿合作的CVM-1118即從前端開發的品項之一，該品項為全新合成的小分子原料，在藥品的製程開發與試製層面難度極高，也展現保瑞在CDMO的開發實力。

保瑞集團生產製造副總張振棠透露，本案將由旗下益邦竹南廠負責製程優化，利用保瑞的製造技術優勢與既有口服控釋劑型用藥生產鏈，進行新藥試製及成品化驗，未來也能利用專精的控釋劑型膠囊充填技術，協助客戶做新劑型的開發。未來除了主力歐美市場，也將透過其利基技術，成為亞洲區域客戶最佳的合作夥伴。

台睿CVM-1118為新一代的口服抗癌小分子藥物，抗癌效果強、安全性高、具有多重標靶之作用機制及獨特的抑制癌細胞類管道形成 (VM)作用，可有效毒殺癌細胞並抑制惡性腫瘤移轉；目前已於美國與台灣先後完成第一期人體臨床試驗，刻正執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤之二期臨床試驗中。

台睿指出，該品項為開發之全新成分新藥，需具備高門檻的開發技術。很高興能將CVM-1118口服膠囊製程技術移回國內，借重保瑞在CDMO的專業優勢，建立與優化該產品製程，從製程開發、試製到後續量產，保瑞會是最得力的合作夥伴。

張振棠強調，保瑞以優異的製程開發實力，以及國際化生產技術優勢，已完成階段性研發工作，將協助台睿生產臨床試驗藥品，並將全力支持台睿在未來新藥上市後的口服製劑量產。