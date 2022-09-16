桃園市長候選人鄭運鵬持續推出產業創新政策，他指出，下一任市長對桃園發展任重道遠，未來將推動「三大工作、兩個信任」，分成短、中、長期來推動產業政策，「讓桃園超越台北，成為台灣的心臟，世界的引擎。」

桃園市長鄭文燦表示，近年疫情雖然衝擊全台，但桃園展現韌性逆勢成長，投資與建設是全台最高，不僅佔台灣三大方案投資總金額的二成，市府也推動許多公共建設和社會福利，讓桃園成為少數在疫情期間仍能逆勢成長的城市。鄭文燦也強調，疫情逐漸趨緩後最重要的課題就是鼓勵民眾出來消費，市府也將和商業會合作推動振興。

鄭文燦也強力推薦鄭運鵬，指出桃園需要開放心態並且能解決問題的領導者，鄭運鵬過去擔任立法院黨團幹事長，都是問題導向、服務導向、解決導向，也協助桃園推動許多建設，他相信鄭運鵬能解決問題，並和商業會建立很好的夥伴關係。

桃園市長鄭文燦推薦鄭運鵬接手桃園施政。（圖/鄭運鵬臉書）

鄭運鵬表示，桃園8年來人口成長21萬人，代表民眾對市長鄭文燦的施政表現有信心。鄭文燦市長施政方針不分藍綠，展現溝通與協調能力。鄭運鵬強調，未來市府團隊會繼續推動「兩個信任」，讓桃園市民相信市政團隊的效率和協調溝通能力，保持良好的公私合作，持續桃園的發展。

鄭運鵬說，未來將推出短、中、長期三大工作方向，來解決疫後振興和桃園缺工的問題。解封之後各地將進入大搶客時代，未來他會和市府合作，將來台灣的遊客消費留在桃園。缺工的問題透過做六領七、缺工產業補助、證照補助，讓投入缺工產業的青年做滿一年最高可領八萬五千元。長期人才的培育則藉由航空城計畫，打造半導體學院、PCB學院，推行桃園人才在地培養，擴大桃園與新竹半導體產業的廊帶優勢。