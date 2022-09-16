銘傳大學學生許仲原（左）是龜山義消成員，火警發生時，他協助疏散，並評估傷者傷勢，也提供資訊給消防員。（翻攝照片）

銘傳大學龜山校區15日晚間傳出餐廳氣爆，所幸僅1名住宿生在疏散時從床上摔下受傷。不過學生認為聞到濃厚瓦斯味時，校方以門禁為由不同意疏散，讓學生難以接受，詳細事發原因仍需消防局火調科釐清。

銘傳大學龜山校區15日晚間疑似男生宿舍2樓洗衣房的瓦斯型烘衣機管線漏氣，因此全棟都傳出濃厚瓦斯味。桃園市消防局龜山分隊23時許獲報前往，確認管線漏氣位置，協助止漏，並關上閥門後離去。不料近凌晨時，宿舍1樓餐廳氣爆，所幸僅有1名學生疏散時從床上摔下受傷。

不過有學生抱怨，指聞到濃厚瓦斯味，但是校方以門禁為由不讓學生離開，甚至要謊稱自己是不受門禁限制的設計學院學生，才能離開宿舍。

對此校方則說，接獲學生告知後，已有立即處理，並通報消防局，不過消防局認為沒有問題，後面發生氣爆也趕快疏散學生，讓學生到足球場休息，學校今天也正常上課。

消防人員則說，第一時間檢查，的確發現烘衣機瓦斯管線漏氣，也有協助止漏，現場人員偵測到瓦斯氣體消散才離開，並要求學校一定要請相關人員檢查管線。至於餐廳氣爆原因，還需火調科人員釐清。

此外銘傳大學學生許仲原是龜山義消成員，發生火警時，協助疏散引導男生宿舍的學生、清點人數、維持秩序、評估傷者傷勢、安撫學生情緒，並在消防人員抵達後，提供疏散資料及所收集到的火警資訊，使消防人員能迅速掌握現場狀況及人數，在火勢撲滅後能迅速上樓搜索並核對入住學生人數。

龜山分隊黃彥璋分隊長表示，許仲原第一時間先引導學生疏散至空曠場所、清查人數，再利用這個月的義消定訓「救護訓練」查看因跌倒受傷的學生傷勢嚴重度，待救護人員到達時迅速交接，減少消防人員於救災現場掌握現場狀況的時間，著實為消防人員最重要的最佳夥伴。