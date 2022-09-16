台灣年底九合一選舉在即，台南市議員第8選區（中西區、北區）應選6席，藍營這次遇上謝龍介改選台南市長、洪玉鳳退選，2名資深老將的選票要完全轉移給同黨選恐有難度，藍營雖力保平盤，綠營則趁隙強攻，衝4席全上。

第8選區號稱台南市蛋黃區，藍、綠歷年各占3席，今年國民黨提名3席、民進黨提名4席，另有無黨籍李晉豪、民眾黨江明宗與時代力量李冠霖參選，藍營3人中，僅有許至椿為老將，蔡宗豪、高凱旋都是初次參選議員的新人。

藍營在第8選區出現選票轉移困難，2名老將謝龍介2018年獲該選區第1高票2萬3893票當選，洪玉鳳排該選區第5，許至椿第6，謝龍介當時因搭上韓國瑜「韓流」，甚至拿下全台南最高票，但也吸走同黨其他2人選票，在該選區在最後2名當選。

謝龍介今年改選台南市長、洪玉鳳涉及助理費詐領案後不再參選，國民黨只剩許至椿與2名初次參選議員的蔡宗豪與高凱旋，。

新人參選的蔡宗豪雖無基本盤，卻有謝龍介、洪玉鳳「龍鳳」2老將一起明挺暗助，實力不可小覷。預測有衝進前3名實力。而2018年吊車尾當選的許至椿與初次參選的高凱旋，同樣里長出身，全靠基層組織拿票，2人分不到「龍鳳」票源，要全上恐有難度，預計可能掉1席。

民進黨除了邱莉莉、陳怡珍、沈震東既有實力老將，今年增加副總統賴清德派系的周嘉韋征戰，背後有立委林俊憲強力奧援，瞄準綠營第4席。

台南市第8選區選情穩定，無黨籍李晉豪出身安定力量，民眾黨江明宗與時代力量李冠霖靠網路打選戰，預估席次仍看藍綠攻防，現任具有優勢，民進黨欲攻第4席，國民黨要保3，就看「龍鳳」老將票源轉移是否順利。