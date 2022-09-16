統計官方公布的房價所得比資料顯示，3年期間全國的房價所得比呈現持續攀升，2019年第一季房價所得比為8.66倍，今年第一季已經攀升到9.58倍，增幅達11%，3年期間普遍購屋負擔都變得更為沉重，主要都會區中又以台南增幅最大，3年期間房價所得比大增31%，台中、高雄與新竹增幅也達16%~19%，都是購屋負擔明顯增加的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一段時間雖然有疫情等因素干擾，不過民眾對於通膨的預期強烈，帶動房價出現一波明顯走揚，尤其有科技公司投資設廠題材的區域，房價更是出現一大波漲勢，連帶房價所得比與房貸負擔率都呈現有感攀升，現在買房子的負擔的確比3年前增加許多。

統計顯示，2019年第一季全國的房價所得比還在8.66倍，代表一間房子的總價約為家庭可支配所得的8.66倍，不過隨房價快速攀升，今年第一季已經增加到9.58倍，增幅達11%，房價所得比最高的台北市，一般家庭得16年不吃不喝才能買得起一間房子，增幅最大的是台南市，2019年第一季的房價所得比才僅7倍，今年第一季已經大幅拉高至9倍，增幅高達31%。

台中市則是從9.74倍增加到11.26倍，增幅達16%，高雄市則是從7.5倍增加到8.89倍，增幅也達19%，新竹縣市則是房價所得比較3年前增加17%，統計顯示這些區域的房價都出現一大波漲幅。

曾敬德指出，整體房價飆高帶動房價所得比攀升，國人只能越貸越多與越貸越久，而過去一些房價所得比還在7倍左右的區域，包括台南市、高雄市、新竹地區，因為房價基期低與科技業設廠投資題材，反而成為房價飆漲最大的區域。