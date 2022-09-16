為協助台商拓展海外市場，Hewlett Packard Enterprise旗下子公司Aruba宣布與中華電(2412)新加坡分公司合作，提供跨國全代管服務給企業客戶，協助快速部署彈性、敏捷且安全的現代化網路，使其可以專注核心業務的開發，拓展新加坡、馬來西亞、印尼、泰國和越南等市場，加速全球的策略佈局。

在政府新南向政策的推動下，越來越多臺灣企業把目光投向東南亞市場，但海外市場開發及管制疫情政策不同等複雜因素下，企業面臨精準預算、人才缺口和複雜網路等風險挑戰。許多企業開始採用新的思維來設計、管理及維護所需的網路架構，以支援當前及未來的業務目標發展，包括整合國際專線及網路、高速無線工作場所、遠端安全協作、彈性的付費方案選擇等，不僅為企業注入動能，更希望給客戶與員工更好的網路體驗。

中華電(2412)新加坡分公司成為Aruba MSP服務供應商（MSP）提供企業全託管跨國網路服務，可協助企業管理跨國據點，包含跨國工廠、銷售辦公室、分支機構和資料中心等，再加上中華電信提供彈性的付費方式可讓企業的業務擴展更靈活；同時全託管服務提供客戶快速、有效率的現代化網路管理服務，當異常發生時可遠端調校及在地盤查，降低海外人力及初期營運成本。

此外，Aruba 整合式基礎架構可整合總公司、分公司、遠端辦公室等不同場域的網路基礎架構，如路由器、控制器、軟體定義網路閘道和虛擬私人網路，讓IT人員可以使用單一管理平台，隨時隨地掌握有線與無線網路裝置與設備的運作狀況。

中華電新加坡分公司總經理劉順德表示，中華電新加坡分公司具備專業的資通訊設計及管理經驗，透過與Aruba的合作，有信心協助客戶適應不斷演進的業務新需求，並提升生產力和業務靈活度，為客戶開創新收益來源，共創客戶、合作夥伴及政府多贏局面。