大陸觀察者網16日報導，中國政府網消息，大陸國務院辦公廳15日公開《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》。其中，進一步規範政府涉企收費備受企業關注。涉企收費除了政府收費外，還包括市政公用服務價外收費、金融服務收費、行業協會商會收費、物流服務收費等，而這些收費都在此次《意見》規範的範圍內。

消息稱，優化營商環境、降低制度性交易成本是減輕市場主體負擔、激發市場活力的重要舉措。當前，經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，市場主體特別是中小微企業、個體工商戶生產經營困難依然較多，要積極運用改革創新辦法，幫助市場主體解難題、渡難關、復元氣、增活力，加力鞏固經濟恢復發展基礎。為深入貫徹中共中央、大陸國務院決策部署，打造市場化法治化國際化營商環境，降低制度性交易成本，提振市場主體信心，助力市場主體發展，為穩定宏觀經濟大盤提供有力支撐，經國務院同意，提出相關意見。

一、進一步破除隱性門檻，推動降低市場主體准入成本：

（一）全面實施市場准入負面清單管理。

（二）著力優化工業產品管理制度。

（三）規範實施行政許可和行政備案。

（四）切實規範政府採購和招投標。

（五）持續便利市場主體登記。

二、進一步規範涉企收費，推動減輕市場主體經營負擔：

（六）嚴格規範政府收費和罰款。嚴格規範行政處罰行為，進一步清理調整違反法定許可權設定、過罰不當等不合理罰款事項，抓緊制定規範罰款設定和實施的政策文件，堅決防止以罰增收、以罰代管、逐利執法等行為。

（七）推動規範市政公用服務價外收費。

（八）著力規範金融服務收費。

（九）清理規範行業協會商會收費。

（十）推動降低物流服務收費。

三、進一步優化涉企服務，推動降低市場主體辦事成本：

（十一）全面提升線上線下服務能力。

（十二）持續優化投資和建設專案審批服務。

（十三）著力優化跨境貿易服務。

（十四）切實提升辦稅繳費服務水準。

（十五）持續規範仲介服務。

（十六）健全惠企政策精準直達機制。

四、進一步加強公正監管，切實保護市場主體合法權益：

（十七）創新實施精準有效監管。推動監管資訊共用互認，避免多頭執法、重複檢查。

（十八）嚴格規範監管執法行為。全面提升監管透明度。

（十九）切實保障市場主體公平競爭。

（二十）持續加強智慧財產權保護。

五、進一步規範行政權力，切實穩定市場主體政策預期：

（二十一）不斷完善政策制定實施機制。建立政府部門與市場主體、行業協會商會常態化溝通平台。

（二十二）著力加強政務誠信建設。堅決糾正「新官不理舊帳」、「擊鼓傳花」等政務失信行為。

（二十三）堅決整治不作為亂作為。