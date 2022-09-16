尋求衛冕的中華隊至今打下6連勝，複賽3勝0敗暫居第一位置，只要下一戰再贏韓國隊，確定將以複賽第一挺進冠軍戰，此役將推出富邦悍將今年首輪指名的黃保羅先發，不過中華隊2名好手邱鑫、陳致語都受傷，仍否出賽還需觀察。

中華隊在B組預賽5戰全勝，帶著2勝優勢挺進超級循環賽，首戰就碰上同樣在A組全勝晉級的美國隊，靠著陽念希7局好投擊敗強敵。不過此役擔任開路先鋒的陳致語首打席左膝就挨觸身球，雖然沒有立即退場，2局上還有上場打擊，但也在3局攻守交換時提前退場休息。

中華棒協回報陳致語的傷情，陳致語還需要觀察狀況才能決定明天是否能夠出賽。至於另一名傷兵邱鑫則是在與巴拿馬之役時先在守備滑接時不慎折到左手小拇指，盜壘時再度被撞傷，今天與美國之戰並未出賽。

棒協表示，球隊有請大會醫師來看邱鑫首的狀況，大會建議到醫院接受X光檢查，檢查結果確定骨頭沒事，但是還是腫脹無法握拳出力，同樣也還要觀察明天狀況。