網家(8044)旗下PChome 24h購物今日早上8點現貨開賣iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro及iPhone 14，一開賣買氣爆棚，5分鐘締造破億業績，全台再掀換機熱潮。PChome 24h購物也在開賣祭出「四大最強購機省錢攻略」，掌握獨家刷卡回饋搭配舊機回收，消費者有機會「最低免萬元、輕鬆無痛購新機」，預估買氣再攀高峰。

PChome上周推出全台業界首創「iPhone 訂閱方案」，引發市場高度關注，首波預購訂閱活動也取得亮眼好成績，觀察最受消費者青睞的機型主要以iPhone 14 Pro Max及 iPhone 14 Pro為主，開放預購訂閱後30分鐘內即全數額滿，其中iPhone 14 Pro Max登最搶手的機款，一舉掃下熱門訂閱前三名。

今日9點正式開跑現貨訂閱再傳捷報，前30分鐘內的申請訂閱數翻倍成長，進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8：2，其中又以30到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20-30歲的年輕族群則次之，成功吸引緊追潮流、並偏好彈性靈活運用資金的新世代消費客群。