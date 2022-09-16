韓國8月就業數據亮眼，但製造業庫存卻創新高，在科技以及鋼鐵族群領跌下，16日大盤也走弱，目前在2,380.18點，跌21.65點或0.9%。同時，韓元續貶。

根據韓國16日官方資料，經季節性調整後的失業率，從7月2.9%大降至8月2.5%，著實讓外界跌破眼鏡，因為本來預估失業率會增至3%。同時，韓國8月工作機會也較1年前多增80.7萬個。

韓國工商會(KCCI)16日指出，韓國製造業第2季庫存較1年前增加18%，增幅寫下1996年以來最大，顯示經濟已全面在走下坡。

大型類股幾乎一面倒，LG化學跌3%，大煉油廠SK Innovation跌3.78%，雙龍煉油更是大跌5.2%。另外，三星電子跌0.18%，浦項鋼鐵也跌1.28%。

韓元兌一美元在1,396.3價位，韓元貶值2.6元。倘若韓元持續走弱，貶破1400大關的話，有機會再創13年新低。