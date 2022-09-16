蘇貞昌表示各部會都做好穩健開放的準備。（王揚傑攝）

據日媒報導，日本政府計畫10月放寬邊境措施，包括取消自由客禁令，允許美國等部分國家免簽短期停留、取消每天入境日本的人數上限等。行政院長蘇貞昌今（16）日被問到，台灣是否有機會在10月開放入境檢疫，改為0＋7？蘇貞昌表示，疫情雖略有上升，但都在預測中，各部會都做好穩健開放準備，若能一如當初的預測，高起來後趨緩，我們就能更早來開放。

蘇貞昌表示，台灣的疫情一直都在穩定控制，而現在也一如當初的預期，雖然略有上升，但是都在預測中，各部會都做好穩健開放的準備。這兩個禮拜因為學校暑假結束，開學群聚，也剛好中秋節大家團聚、烤肉聚餐，這兩個禮拜如果能夠一如當初的監測、預測，漸漸高起來後趨緩，那我們就能夠更早來開放。

蘇貞昌說，還是希望國人同胞，大家團結合作，疫苗能打盡快打，才能增加保護力。無論如何已經走到最關鍵的時刻，希望能夠結束這個疫情，國境能夠開放，而我們也因為努力，在這疫情期間，經濟也做到最好，希望大家一起努力，讓台灣更好。