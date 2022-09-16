一名餐廳老闆在臉書抱怨日前員工上菜時不小心將餐點送錯桌，距離上錯桌到取回中間僅隔了1分鐘，怎料客人竟拒收，要求餐廳重新炒一份新的送上來，讓這名老闆直呼「下次再看到他們一定不做他們的生意，最好別再來了」，貼文曝光後網友評論反而一面倒。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，開店這麼久第一次遇到這種奧客，原PO指稱日前有五個大人來店用餐卻只點了7道菜，員工在上糖醋排骨時不小心送到其他桌，發現後馬上收回，距離上錯桌到取回只隔了1分鐘，但客人卻拒收，要求餐廳炒一份新的給他們。

原PO表示，當時他親自向客人解釋，送錯桌的客人完全沒動到那盤糖醋排骨，所以那盤算是新的，原PO認為客人就是刻意要找碴，氣得直呼「下次再看到他們一定不做他們的生意，最好別在來了」，更直酸「首先，我們店的菜都很平價，價格最低的一道菜才120，最高的也才200元，這樣還只點7道菜是多窮？」。

業者發文公審「奧客」，慘遭全網肉搜砲轟。（翻攝臉書匿名2公社）

貼文曝光後網友留言卻一面倒，紛紛力挺客人「客人沒錯啊，誰知道別人有沒有喇過，而且五個人點七道菜怎麼了嗎」、「本來就該換新的吧！刻意找碴…店家的心態很母湯哦！！！」、「重炒不過份，別說疫情期間了，就算正常的SOP，也應該撤下重新弄過，就當給員工加菜也無妨」、「送錯桌本來就是你們的疏忽阿！而且現在疫情期間，本來就要謹慎阿」、「想知道店名，避免以後吃到」、「我就問是不是怕被肉搜才匿名」、「來來來！公布店名，讓大家好好照顧你！」。