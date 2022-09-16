俄羅斯總統普丁15日於薩拉馬罕參與上海合作組織（SCO）峰會，談到台灣問題時他表示「我們打算堅定地堅持一個中國原則，」，明確支持中國並稱「我們譴責美國及其衛星（指集團）在台灣海峽的挑釁行為。」

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）15日報導，儘管俄羅斯和中國過去一直是競爭對手，也曾打過仗，但普丁和習近平的世界觀是一致的，即中國正在挑戰美國的霸權地位之際，西方正在不斷地衰退。普丁在台灣問題上表示明確支持中國。 我們打算堅定地堅持‘一個中國’的原則，”普京說。「我們譴責美國及其衛星（指集團）在台灣海峽的挑釁行為。」 上個月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，引發共軍在台灣周邊海空域進行5日軍演與實彈射擊，打破兩岸之間「台灣海峽中線」的政治默契，益增台海區域安全疑慮。

隨著西方試圖減少對俄羅斯能源的依賴，普丁也正在尋求增加對中國和亞洲的能源出口，可能通過蒙古的管道。蒙古總統呼日勒蘇赫（ᠤᠬᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ）在會見習近平和普丁時表示，他表示支持建設從俄羅斯經蒙古到中國的油氣管道。 多年來，俄羅斯一直在研究一條新的主要天然氣管道，西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2 ），會穿越蒙古，將俄羅斯天然氣輸送到中國的可能性。 它將每年輸送500億立方公尺的天然氣，約為俄羅斯通常向歐洲銷售的天然氣的三分之一，或相當於北溪1號的年產量。

Russian Deputy Prime Minister Novak on the construction of the Power of Siberia-2 gas pipeline to China: The project is being discussed for a capacity of 50 billion cubic meters. Will it replace the Nord Stream pipelines? Actually, yes! pic.twitter.com/s2FvDIICnN — The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) September 15, 2022

習近平告訴普丁：「面對世界、時代和歷史的變化，中方表示願與俄方一道，發揮大國擔當，為動蕩的世界注入穩定和正能量， 」儘管習近平自 2013 年就任中國國家主席以來已與普京會面 39 次，習近平對哈薩克和烏茲別克的訪問是他自新冠肺炎大流行（COVID-19）開始以來首次出訪中國，他最後一次出訪是在2020年1月訪問緬甸。