新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）16日宣佈，已與克羅埃西亞籍雙能前鋒朱利(Jure Gunjina)完成簽約，擁有全能身手且優質的投射手感，將成為新北中信特攻新球季主打「歐式」團隊閃電球風的重要拼圖。

畢業於NCAA喬治亞州西南大學，現年30歲的朱利，身高6呎8吋（203公分）主打位置為前鋒，是兼具團隊防守以及投射能力的全能型鋒線好手。近兩年曾在FIBA歐洲盃3X3賽事為克羅埃西亞奪下第5名的成績，職籃生涯多半效力於當地聯賽，也曾加入科索沃KB Rahoveci聯盟，近兩年出戰於克羅埃西亞賽季總三分球命中率高達四成以上，可謂是歐洲3D球員，這次來到台灣加入中信特攻也是他第一次離開歐洲打球。

朱利是左手高炮塔全能型鋒線球員，來自克羅埃西亞，球風屬於空手跑位製造空檔為主，高達4成以上的外線命中率能夠帶給球隊穩定的火力輸出，更能夠增加本土射手群的發揮。面對第一次離開歐洲打球，他表示：「已經等不及想要來台灣展現身手，也相信能夠與中信特攻隊友們有完美的配合。」

總教練李逸驊分析，場上的空間將會是中信特攻新球季最重要的因子之一，「朱利是一位擁有穩定外線命中率的球員，加上切入的威脅性也很強大，能為我們的本土球員拉開空間、製造空擋。期待他來到台灣能打的更加強勢，內外結合對球隊戰力肯定能帶來有效幫助。」此外，總教練李逸驊也提到，朱利的防守意識也是中信球團倚重的能力之一，期待成為隊上面對膠著戰時的定心丸。

新北中信特攻在新球季全面打造「歐式團隊」閃電球風，從大學時期就是優質射手的朱利，將會是球隊征戰新球季的重要拼圖。朱利表示：「在歐洲就了解到中信特攻球團擁有很棒的團隊意識，以及主場熱情的球迷，相信未來能夠與隊友以及球迷們一起拿下勝利、慶祝喝采」。目前朱利預計將在9月底結束隔離後加入球隊訓練，屆時邀請球迷一起到球場，一起感受歐式團隊球風的魅力。