淡水區公所為滿足年長者的活動需求，在新北市蔡錦賢、中和里里長、大庄里里長及淡水公所的努力下，在中和里銀髮族俱樂部旁及大庄里大庄公園內增設適合年長者活動筋骨的體健器材，滿足年長者動的需求。

由於大庄公園鄰近大庄里、油車里及沙崙里等3個里，公園周邊社區林立且使用者眾多，但公園內既有之體健設施數量較少，導致部分年長者反映等待時間較長或設施種類不足，所以淡水區公所本次在公園閒置空間增加不同類型之體健設施，除了增加年長者選擇的多樣性外，也降低年長者等待的時間

淡水區公所表示，中和里里長在里內設置銀髮族俱樂部，提供文康休閒活動及長青志願服務，以落實在地老化、活躍老化之目標，此外為增加年長者活動的豐富性，這次也在俱樂部前方空地增設不同類型的體健設施，提供上、下肢肌力伸展等器材，滿足全身性的筋骨活動。

針對逐年增多的銀髮族群，淡水區公所在公園、綠地及廣場持續改善及增設體健設施，鼓勵年長者多走出戶外活絡筋骨，也藉由多樣性的體健設施強化年長者「平衡力」、「反應協調能力」及「上、下肢肌力」。

淡水區長巫宗仁表示，感謝議員與里長的支持及努力，後續公所除持續推動改善更新轄內體建設施，提供年長者更好更完善的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。