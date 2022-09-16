桃園市長參選人鄭寶清今天出席桃園市長青會重陽敬老活動，鄭寶清端出政見，推出1萬元長者敬老金政策。他引用客家俗語「敬老得福」，強調尊敬老年人才可以得到福氣。希望市府和長者家庭，一起照顧長輩。

鄭寶清說，⽼有所養，是家庭與政府共同的責任，更是社會和諧、家庭安康的重要元素，尤其是在貧富差距較⼤的環境中。他強調，全⾯提⾼敬⽼補助，政府每年發給⻑者敬⽼津貼1萬元，讓⽼年⼈得到更好的照顧，而這也是政府所該承擔責任的最低需求。鄭寶清也說，也提出桃園應該比照6都中唯一興辦的新北市，推動農漁民65歲以上長者每年免費健檢1次；照服員則是提高偏鄉原鄉的交通給付、假日加班，讓長者與照護人員更有尊嚴。

鄭寶清也指出，社會福利國家的城市治理，敬⽼津貼的適當提升，應該根據政府財政、⻑者⼈⼝數與物價、通膨變化做整體的合理規畫，未來政府應該站在「家有⼀⽼，如有⼀寶」的⼈性關懷⾓度，通盤檢討並完整建構⽼⼈福利政策，做好該有的配套制度，讓⽼⼈的養護、照顧與⾝⼼均衡發展得到最圓滿幸福的保障。