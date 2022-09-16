開工動土典禮於今日一早舉行。（李奇叡攝）

新北市副市長劉和然受邀出席。（李奇叡攝）

光寶科技申請工業區都更案件，投資28.2億元拆除中和舊廠，重建地上11層及地下4層的廠辦大樓暨研發中心，擴大雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等領域研發，於今日一早舉行開工動土典禮，預計2025年完工，估可帶動約2000個就業機會，創造1800億產值。

光寶科技董事長宋明峰表示，光寶科技1982年便落腳中和區建一路，早年以LED為主力產品，後轉為製造電腦電源供應器及其他電子零組件，近年則積極朝雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等領域佈局，隨事業版圖擴增，廠房設備空間已不敷使用，故透過都更，規劃先進的全球研發中心，發展高附加價值關鍵技術與產品，盼厚植新北產業競爭力。

宋明峰也感謝新北市政府鼎力協助，推動本案從都市設計、都市更新、交通影響等面向之審議，以及容積移轉之申請，讓都更案得以順利落地，此次預計興建1棟11樓的數位大樓，並以「鑽石級」綠建築及「黃金級」智慧建築標準打造，沿街留設人行步道並提高綠化設計，提供便利舒適行人環境。

新北市副市長劉和然受邀出席，他表示雙和地區約有17萬棟建築屋齡逾30年，且近年來產業空間需求增加，早期興建的廠房也不敷使用，因此加速推動都更、危老重建、拓增產業空間，有其必要性，新北市持續以「都更三箭」及「工業區立體化」方案，鼓勵業者申請以獲得容積獎勵，兼顧建築安全、整體市容，並促進土地合理利用，延續工業區產業發展動能。

劉和然提及，光寶科技在9月8日新北市府舉辦的第一屆「新北市企業精典獎」中，也榮獲「精典非凡企業」、「創新研發企業」、「世代傳承企業」等三獎肯定，其中精典非凡獎更是最高榮譽獎項，在新北登記逾30萬家公司行號中，僅5家企業獲獎，實屬難得，顯現企業在競爭力、人才培育、社會責任，以及永續發展等方面，表現都已達卓越水準。

新北市經發局強調，新北市2019年開始推動「招商一條龍」服務，協助投資者與政府機關間積極溝通，排除投資障礙，至今服務件數467案，已取得建照落實投資共計183案，創造3604億元投資金額，新增超過8.5萬個就業機會。