澎湃新聞16日報導，「汛期反枯」的鄱陽湖水位持續走低，有車主在湖灘上競速飆車、肆意碾壓溼地，就此，廬山市、湖口縣等沿湖縣市發出了「不駕駛機動車進入鄱陽湖溼地」呼籲，並採取挖斷出入口、設置警示牌等措施。

據微信公號「九江發布」9月15日消息，為保護鄱陽湖溼地生態環境，廬山市林業局向市民發出了《保護鄱陽湖溼地倡議書》，倡議市民「不駕駛機動車進入鄱陽湖溼地，不開車碾壓溼地。

消息稱，由於天氣原因，今年鄱陽湖較往年提前100天進入極枯水期，湖水退去的廬山市鄱陽湖落星墩呈現出一派綠油油草原景象，吸引了大批遊客前去觀光旅遊，一些車主出於各種原因也將車輛開上了湖灘，大片草地在碾壓之下枯萎變黃，裸露出泥土，對鄱陽湖溼地造成了嚴重損害。9月13日下午，廬山市有關部門在通往落星墩的觀景台路口設置了阻車樁，並立了警示牌。

澎湃新聞報導，今年8月，廬山市林業局在《保護鄱陽湖溼地倡議書》中提醒，廣大市民在鄱陽湖湖洲遊玩時隨身攜帶垃圾袋，不亂扔垃圾，看見垃圾，請彎腰撿起，爭做文明人；不駕駛機動車進入鄱陽湖溼地，不開車碾壓溼地。

當月，廬山市林業局聯合市公安局水利局、城管局等部門開展執法巡查活動引導市民遊客步行進入鄱陽湖溼地切實保護鄱陽湖溼地生態環境。

據微信公號「中國廬山發布」文章介紹，一些車主將車輛開上湖灘，肆意碾壓 溼地、競速飆車，嚴重破壞溼地環境。為保護好鄱陽湖溼地資源，執法人員對周邊道路的出入口進行了挖斷填埋處理，確保車輛不能駛入，並在合適地段設置禁止通行標示牌，同時加大宣傳力度，勸導市民遊客遵守相關規定。

澎湃新聞報導，9月7日，九江市湖口縣林業局也聯合縣公安局森林分局、鄱陽湖國家級自然保護區管理局湖口監測站及縣愛鳥護溼志願者協會等單位，積極開展2022年 溼地保護專項行動，重點整治鄱陽湖進入極端枯水期以來，乾裂裸露的湖床上出現競速飆車，車輛下湖碾壓湖灘，嚴重破壞溼地環境的不良行為，共同維護鄱陽湖溼地生態環境，確保即將遷徙到來的越冬候鳥安全。

據江西新聞用戶端消息，湖口縣本次專項行動採取大力宣傳、積極勸導、挖斷下湖道路、加大巡護頻率等方式進行。工作人員在湖灘實地積極勸阻前往鄱陽湖湖床草地觀光的市民遊客，不要駕駛機動車輛進入鄱陽湖溼地，更不要把車輛開到湖中鞋山遊玩，杜絕破壞 溼地草地行為。對下湖道路出入口進行挖斷或填埋處理，人為設置障礙，確保車輛不能駛入湖灘碾壓溼地草地。在沿湖道口醒目地段，豎立印有「禁止下湖賽車、嚴禁車輛碾壓湖灘」等字樣的宣傳牌，引導市民遊客遵守相關規定，步行進入鄱陽湖溼地觀光的同時，不要亂扔塑膠等生活垃圾。自9月1日起，該縣已提前進入鄱陽湖重點管護期，巡護人員每日須在責任區內巡護2遍，鄱保辦每周巡查1-2次，力護鄱陽湖「一湖清水」，留住贛鄱大地候鳥低飛、生態優美的畫卷。

此外，上饒市鄱陽縣也組織開展聯合專項行動，嚴厲打擊在湖區溼地非法占用、開採、開墾、填埋、排汙等破壞溼地、草洲違法行為。嚴厲打擊非法獵捕、殺害、食用野生動物等違法行為，在溼地、草洲、候鳥棲息地豎立永久性標識牌，嚴禁機動車輛擅自進入溼地、草洲行駛，保護溼地和草洲植被。