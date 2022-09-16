美國最新公布的經濟數據喜憂參半，無助於緩解投資人對於通膨揮之不去，聯準會將繼續大幅升息的擔憂，隔夜標普500指數和那斯達克指數均跌逾1%，費城半導體指數下挫1.62%，道瓊指數則創下7月14日以來收盤新低。受此拖累，周五香港恆生指數開盤大跌1%，惟目前跌幅已見收斂，僅小跌0.2%，報18893.25點。國企股目前跌0.3%，報6488.64點。

中國最新公布的「三頭馬車」數據優於預期，為港股帶來支撐。中國8月工業增加值年增4.2%，優於市場預期的年增3.8%。前8月工業增加值年增3.6%，較前7月加快0.1個百分點。今年1~8月固定資產投資年增5.8%，優於市場預期的增長5.5%。8月社會零售總額成長5.4%，遠超出市場預期的增長3.5%。

恆生科技股指數下跌1.23%，成分股跌多漲少，快手跌4.5%，跌幅最大，其次為眾安在線跌3.11%。明源雲漲2.6%，表現最佳，其次為中芯國際漲近2%。

澳門賭牌競標今天晚些時候公布結果，金沙中國、澳博控股、銀娛、永利澳門、美高梅中國等賭場股全面大漲。

AH券商股湧現賣壓，廣發證券目前跌7.1%。中國國務院發布指引，呼籲證券、基金、擔保等機構進一步降低服務費用。

數據顯示8月中國進口煤炭量年增5%，煤炭股承壓，兗礦能源跌逾3%，中國神華跌4.7%，中煤能源跌3.7%，首鋼資源跌1.1%。