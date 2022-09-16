民進黨台北市長參選人陳時中拋出「勞工三箭」政策，並加碼「捷運1280定期票」補貼職訓及尋職交通費。國民黨台北市長參選人蔣萬安今透露，他會定期與主要工會座談，成立勞工政策諮詢會，並補助工會運作。

陳時中日前提出勞工三箭，包括加碼職訓、尋職交通補貼，將再加碼「捷運1280定期票」，最長3個月減輕求職者找工作與上課移動的負擔，另外將建立「勞工董事制度」及增設高齡就業平台。

蔣萬安今天上午在城市創新政策發布會受訪時指出，對於勞工的議題，他在立法院最熟悉，我想從當時一例一休的修法，堅定捍衛勞工以及工會的權益，甚至站上台透過冗長發言就是要阻止這樣的修惡法案，當時大家還稱他為「站神」，後來換取能夠開公聽會，以及12月份遊行，很多年輕朋友走上街頭，造成民進黨他們要強行一例一休修惡法案壓力。

蔣萬安表示，接下來對勞工朋友權益照顧，更需要傾聽工會勞工的心聲，未來他也會定期跟主要工會座談、面對面溝通，過去一段時間面對法規面問題即刻解決、提高效率。

蔣萬安說，第二，將成立勞工政策諮詢會，廣納基層勞工心聲，由下而上決策方式，大家溝通討論形成共識，第三則是對於工會運作給予支持補助，因為面對後疫情時代，工會運作需要改為線上，不管是相關職訓課程、法規宣傳等等，這些都是未來協助工會、照顧勞工很具體的作法。