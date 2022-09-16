彰化縣長王惠美16日視察位於彰化市介壽新村「長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓新建工程」工程進度。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美16日視察位於彰化市介壽新村「長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓新建工程」工程進度。（吳敏菁攝）

彰化市介壽新村「長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓新建」模型圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市介壽新村「長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓新建」模型圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為因應高齡化及少子化，爭取整建長照衛福據點41案，已獲中央補助總經費10億21萬9000元，今年又新增10案，彰化縣長王惠美16日視察位於彰化市介壽新村「長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓新建工程」工程進度，指出未來這棟整合式大樓，整合規劃長照服務照顧銀髮族，還有托嬰中心讓小朋友也能就近托育，期望明年6月如期完成。

王惠美表示，彰化市人口非常多，人口老化程度高於全國平均值，縣府積極何提早布建長照相關設施，因應少子化，讓從小到老都能照顧，這座新建築採綠建築，地下1層、地上6層，1至3樓為日照中心、失智據點、小規模多機能等長照服務空間，還有托嬰中心；4至6樓為身心障礙生涯轉銜暨個案管理中心、彰化夢想館、彰化家庭福利服務中心及銀髮多功能活動中心等社會福利相關場館。

王惠美表示，這棟大樓項工程經費1億8800萬元，中央補助9000多萬元，縣府自籌近1億元，今年縣府再新增10案，包括彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各1案，都獲衛生福利部原則同意補助，設立後達一學區一日照100％目標，目前興建中的芳苑、大城、北斗、員林及竹塘的長照衛福大樓，明年也將陸續完工啟用，未來長照資源布建將遍及縣內。

余曉嵐建築師表示，彰化是具有豐富歷史文化的都市，設計凸顯彰化歷史特色。狹長型基地符合彰化街屋意向，主入口朝向北側，整面大片玻璃可透光，東側與西側陽光較強，利用斜屋頂概念作擴張網，整棟建築物以綠建築、家的概念來呈現，希望讓這棟長照據點能夠溫暖、溫馨如家。