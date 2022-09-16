iPhone 14今天開賣，不少果粉擠爆各大銷售通路，一名女網友幸運搶購到一台深紫色的iPhone 14 Pro，領到包裹想要開箱，但長按開機鍵以後，卻發現手機毫無反應，讓她當場崩潰「拿到機王了！」引起網友熱議，不少人傻眼說，這個狀況真的慘欸！只能幫原PO哭一波。

一名女網友今在Dcard上發文哀嚎，今天一大早在蘋果官網搶貨，最後順利拿到一支深紫色的iPhone 14 Pro，本來迫不及待地準備要開箱，甚至想要直接換掉舊手機，怎料，不管她怎麼按開機鍵，手機就是沒有任何反應，螢幕呈現一片死寂的黑色，讓她當場崩潰直呼「拿到機王了，謝謝！」

影片中可見，原PO嘗試開機一次以後就不信邪，將手機翻來覆去看了一會兒，緊接著又度按壓手機的開機鍵約4至5秒，但是螢幕仍舊半點亮光也沒有。讓她懊悔地說，早就知道不應該懶惰，應該要約去實體店裡面取貨的。

貼文引起網友討論，「可憐，笑死」、「這真的慘，直接從首批，變成不知道幾個月以後才會收到」、「幫哭哭欸」、「正常現象，首批都會有幾隻機王，建議還是直接換新的了」、「機王+1，新舊手機移轉完後直接黑掉，完全沒辦法開機」。