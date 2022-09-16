考選部日前公布111年國家醫檢師專技高考榜單，中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系四技應屆畢業生紀柔希，以總分482.5分、各科平均高達80.24分，榮登全國新科醫檢師專技高考榜首。

紀柔希今天在母親陪伴下返校向系主任黃昭祥、醫事學院院長楊堉麟、導師曾雅詩及授課指導的陳明資等恩師表達感謝。校長孫逸民讚賞紀柔希優秀表現，他也提到，不久前，護理系應屆畢業生蘇豈玉才拿下今年護理師高考第1名，如今紀柔希再拿下全國醫檢師高考榜首，全校師生與有榮焉。

紀柔希表示，醫檢師不好考，但用心跟著每個老師課程進度一定可以，讀書方法需要看模擬考成績再調整，「要過關沒有捷徑、只有努力。」她也提醒學弟妹一定要參與系上考前安排複習課程、國考題解析，也感謝系上協助借用自修教室及舉辦模擬考，讓她不斷強化應試能力，考出全國佳績。

紀柔希在1700多位報考者中名列榜首，醫技系系主任黃昭祥表示，今年醫檢師專技高考通過率只有26.58％，能過關不容易，紀柔希卻考出482.5分，相當難得，可見她在各科備考準備充足，在校學習奠下厚實基礎。

黃昭祥說，除了紀柔希考出榜首成績，該系今年應屆畢業生醫檢師國考表現不俗，其中林銘炫是全國第5名、陳品勳全國第7名、許玹維第14名、陳彥蓉第20名，共5人進入前20名。

紀柔希已考上國立中山大學研究所，將繼續攻讀碩士的她表示，未來會以完成研究所的學業為前提，畢業後將所學奉獻醫療界，希望能善用個人所學專長，提供病患最好的幫助。