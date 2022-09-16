遠傳首度移師位於「3C聖地」三創生活園區的台北資訊園區門市舉辦首賣會，吸引果粉排隊。（遠傳提供）

蘋果iPhone 14系列於今（16）日正式發售，台灣蘋果直營店僅提供官網預購民眾取貨，8點開門前店外依舊出現排隊人潮。根據外媒9to5mac報導，世界各地蘋果零售店前都出現排隊熱潮，分析疫情已肆虐全球2年多，如今疫情趨緩，民眾或許是在家悶太久了，越來越多人親自去蘋果直營店試用或購買iPhone 14，甚至出現睽違已久「夜排」的熱情，在發售前一天晚上就有果粉開始排隊。

大陸蘋果直營店門外吸引不少民眾排隊買新iPhone 14系列。(美聯社照片)

大陸蘋果直營店排隊盛況。(美聯社照片)

蘋果iPhone 14系列今日只有iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max開賣，iPhone 14 Plus則於10月7日才登場。根據報導，全球很多果粉都在推特秀出「首發iPhone 14」照片，並貼出一系列包括台灣、大陸、日本、泰國等地蘋果直營店的人潮照片。

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV — Wai Yan Min Khant @ Andrew (@andrewjames194) September 15, 2022

像是台灣方面，中華電信在台北東區服務中心舉辦iPhone 14首賣會，頭香顧客許先生動員了18名員工排隊68小時，幫公司客戶代買深紫色iPhone 14 Pro的256GB容量機型；遠傳電信今日於遠傳台北資訊園區（三創生活園區）門市開賣iPhone14新機，37歲民眾吳先生順利搶得頭香，他提前近22小時徹夜排隊，搶先入手最心儀的iPhone 14 Pro深紫色新機。

iPhone 14系列今天開賣3款手機，3C科技達人Tim哥實測後分享，iPhone 14 Pro機型的「動態島」互動操作很神奇，和「永遠顯示」螢幕都屬有感升級。