台灣民意基金會今(16)日公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向，22.4％支持民進黨、15.4％國民黨、20.9％民眾黨；與上月相較，民眾黨激增7.5個百分點，僅落後民進黨1.5個百分點，成為第二大黨。這份民調引來網友熱議，有網友認為，民眾黨最大的弱點就是「沒有人才庫」，想進一步推更多的立委或者未來的縣市首長人選的時候，就會碰到大問題。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向發生巨大變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨扶搖直上，支持度激增7.5個百分點，上升到二成一，再度彎道超車國民黨，成為國內第二大黨，僅落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度略減1.1個百分點，淪為第三大黨。

該民調引來網友討論，有網友認為，民眾黨最大的弱點就是沒有人才庫，想要進一步推出更多的立委或者未來的縣市首長人選的時候，就會碰到最大的問題。他說真的準備好做執政黨，大概還要至少8年的時間準備，但柯文哲到時候都幾歲了，沒有柯的民眾黨還能維持能量嗎？此外，他說有意願加入選舉的，多數還是地方勢力，推一些身家清白的，最後選也選不贏，「唯一肯定的是立委的政黨不分區選票絕對會大有成長」。該網友也提及，若國民黨、民眾黨各推總統候選人，就是保送民進黨；國民黨民眾黨各推立委候選人，就是讓民進黨繼續立委過半。

許多網友則回應表示「柯文哲人才留不住」、「不是民眾黨沒人才 是台灣沒人才」、「人才真的是民眾黨的問題」、「真正的人才幹嘛當官」、「國民兩黨也沒啥能說嘴的人才還不是活到現在」、「這就是民進黨重挫的前響了」、「藍綠繼續的話，2028年以後民眾黨也可能成為大黨」、「民進黨跌倒，小黨吃飽」。