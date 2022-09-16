美國參議院外委會通過「台灣政策法」，提升台美軍事等多領域關係，歐洲議會也接著通過「台海情勢決議文」。行政院長蘇貞昌今（16）日表示，台灣愈來愈被國際重視，台美關係更加緊密，感謝美國國會給予台灣的支持。
蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，大家看到台灣愈來愈被重視，而在專制的俄羅斯侵略烏克蘭後，民主、自由的國家大家也都愈來愈團結，所以台美關係不但是更加緊密、堅若磐石，連美國的國會都通過決議，要給台灣更大的支持，我們非常感謝。
美國參議院外委會通過「台灣政策法」，提升台美軍事等多領域關係，歐洲議會也接著通過「台海情勢決議文」。行政院長蘇貞昌今（16）日表示，台灣愈來愈被國際重視，台美關係更加緊密，感謝美國國會給予台灣的支持。
蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，大家看到台灣愈來愈被重視，而在專制的俄羅斯侵略烏克蘭後，民主、自由的國家大家也都愈來愈團結，所以台美關係不但是更加緊密、堅若磐石，連美國的國會都通過決議，要給台灣更大的支持，我們非常感謝。
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