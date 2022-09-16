美國參議院外委會初審通過「台灣政策法」，盼提升台美軍事等多領域關係。中廣董事長趙少康今表示，美方要對台灣好，朝野都很難反對，但台灣要想後果，要分辨清楚，美國對台灣好是真心，還是只是反中，把台灣當反中棋子。

「福兮禍所伏，禍兮福所依」，趙少康舉例，美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，個人博得反中大將名號，但台灣卻要承受海峽中線消失的新常態；而今台灣政策法比裴洛西訪台嚴重千百倍，中國大陸會有什麼反應難預料，但台灣都得承受。

趙少康認為，兩大之間難為小，美國轉變態度對台灣好，大陸會不會把氣出在台灣？台灣應要求美國，要為台灣好就不要為德不卒，若兩岸有事、中共因台灣政策法報復台灣，美國要挺台灣到底，不能到時拍拍屁股就跑。

對於「台灣政策法」中將5年提供台灣65億美元無償軍援，趙少康也提醒，給什麼武器還是取決於美國，應會給中古的武器，像F-35戰機就不會給；但給再多武器，台灣與大陸的軍事規模還是沒辦法比，兩岸均勢不是靠軍力抗衡。

趙少康說，故總統蔣介石生前反共立場堅定，但也是主張「七分政治、三分軍事」，那時兩岸武力還沒差現在這麼遠，但蔣仍知不能打，否則會像現在烏克蘭一樣生靈塗炭。

至於台灣政策法對年底選舉影響，趙少康分析，中共10月16日要召開20大，若因台灣政策法引起中共反彈，中共總書記習近平發言時對台灣喊打喊殺，或把「解決台灣問題，實現祖國完全統一」寫入共產黨章程，都會讓民進黨撿到槍。

趙少康說，中共不會管台灣選情發展，國民黨只好禱告，希望中共對台灣態度與言論能自制收斂；民進黨則恨不得共產黨對台灣大鳴大放，幫民進黨助選，增加選舉彈藥，抵銷前新竹市長林智堅抄襲、前衛福部長陳時中疫苗政策錯誤、國家通訊傳播委員會（NCC）推數位中介服務法的負面影響。