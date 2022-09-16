大陸國務院新聞辦今天（9月16日）舉行8月份國民經濟運行情況新聞發佈會。據澎湃新聞報導，有媒體提問：製造業投資增長快於基礎設施投資增長，主要是什麼原因？同時汽車行業也增長很快，能不能介紹一下汽車行業對整個經濟增長的貢獻？

對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，1-8月份，製造業投資保持了較快增長。1-8月份，製造業投資同比增長10％，增速比上月加快了0.1個百分點。製造業投資增速較快，主要有以下幾方面因素：

第一方面，受製造業補鏈強鏈的影響。今年以來，面對複雜的國際形勢，以及全球疫情等多方面因素影響，產業鏈供應鏈不暢問題比較突出。面對這種情況，各方面加大對製造業補鏈強鏈的投資，相關行業增長較快。比如高技術行業，1-8月份高技術產業投資增長了20.2％。

第二方面，中國製造業升級發展態勢比較明顯。製造業升級相關的投資，比如產業轉型方面的投資增長是較快的。今年以來，綠色低碳轉型在加快，相關投資在增加，這些都支持了製造業投資的增長。

第三方面，對製造業發展的政策支持力度也在加大。一些大項目增長比較快。從資金角度來看，銀行對於製造業的中長期貸款保持較快增長，這些因素都支持了製造業投資較快增長。

就汽車行業情況，付凌暉表示，汽車行業在8月份恢復較快。特別是二季度受到疫情衝擊，上海在整個汽車行業的地位是比較重要的，隨著疫情逐步得到控制，汽車行業恢復在加快，對於整個工業生產的拉動也在逐步增強。8月份，汽車產量增長39％，汽車行業增加值增長了30％以上。

付凌暉表示，中國經濟的韌性和恢復能力是比較強的，隨著產業鏈供應鏈的逐步穩定，物流保通保暢持續恢復，這些都有利於汽車行業發展。同時，為了支持汽車行業的恢復，政府推出了一系列措施促進汽車消費，比如階段性降低汽車購置稅。

付凌暉表示，除了這些政策上的因素，也要看到汽車行業轉型發展態勢在加快，特別是新能源汽車增長態勢明顯快於傳統汽車增長，這也說明中國在能源、綠色轉型、經濟社會發展低碳轉型等方面的步伐在加快。