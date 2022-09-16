經濟部於111年9月16日至9月18日於華山1914文化創意產業園區中4A館及戶外廣場舉辦「2022 城鄉島遊Hi Five節」，帶來全臺各地特色商品與體驗服務，全區免帶現金，用手機使用行動支付就能從臺灣買到離島。

經濟部林全能次長致詞。

經濟部林全能次長表示疫情趨緩、國旅補助上路，6月餐飲業營業額較上月增加7.5%，而暑期旅遊潮帶動外食消費增加，7月餐飲業營業額又較上月增加20.7%，而經濟部整合城鄉特色產業、商圈、原民及客家等超過百家小微企業，透過城鄉島遊Hi Five節展現成果予大眾，希望民眾可於閒暇時到城鄉及商圈體驗感受地方特色產業的發展，支持在地城鄉特色產業，帶動商圈共好。

並感謝立法院孔文吉委員鼎力促成邀請新北、桃園、花蓮及台東等原民企業一同參與，而建構每個區域特色，展現臺灣在地特色之優勢，就如同開場賽德克族演繹的表演，中小微型企業面對疫情衝擊，透過努力、韌性度過寧靜時刻後，往更好的方向前進，歡欣鼓舞慶祝豐收時刻，期許中小微型企業面對環境的變化，能夠創造臺灣在地方特色產業以及商圈的最高價值。

經濟部透過獎項推廣地方特色產業及商圈，並鼓勵青年學子深入探訪，頒發【2022臺灣OTOP產品設計獎】、【2022故事商圈】以及【島遊去哪玩-學生Vlog】三項獎項。

何晉滄處長參觀培灶企業社攤位

位於臺南市東山的陪灶企業社榮獲2022臺灣OTOP產品設計獎，以「柴焙桂圓黑豆醬油」獲獎，傳承三代致力推廣臺灣土窯柴焙龍眼乾，透過火侯的控制與經驗的傳承，使用傳統磚造土窯，以龍眼木柴燒，帶有淡淡龍眼木的煙燻餘韻，結合傳統古法手工釀造、原汁滴出工法的黑豆醬油，提升整體的風味與層次。另外桃園德意生物科技股份有限公司，則以5種台灣口味的「精釀啤酒」獲獎，採用德國高品質的麥芽，天然發酵的技術，結合蜂蜜、原民馬告、客家酸柑茶、大湖草莓及古坑咖啡，創造出5款屬於臺灣口味的精釀啤酒。

屏東縣小琉球商圈榮獲2022故事商圈-引人入勝組金獎，商圈內組成多以旅宿業為主之年輕創業或二代接班者，創意推出套裝行程，行銷島嶼特色、多元生態永續旅遊，且結合異業結盟，與旅遊平台設立專屬預售專區，提供民眾更豐富的遊程體驗，吸引更多消費者來到商圈。

2022島遊Vlog獎

為了讓年輕世代更深入了解臺灣這美麗的島嶼，體驗在地不同特色文化，邀請學生組團參加Vlog比賽，經過委員及觀眾人氣評分，特優獎項由就讀基隆海洋科大海洋觀光管理系的學生團隊獲獎，該團隊由臺灣、馬來西亞及越南跨國學生所組成，透過影像讓觀看民眾隨著他們一起展開南投草屯的深度旅遊，探索當地文化特色，精彩的影片獲得委員及觀看網友們熱烈回覆，成功將草屯的特色之美推廣到全世界。

「2022 城鄉島遊Hi Five節」周五(9/16)至周日(9/18)為期三天的展售活動，串聯臺灣各地精彩主題，以各項輕鬆活潑的現場開幕、表演活動帶領大家共同感受臺灣各地城鄉特色產業魅力，及體驗商圈特色與文化故事，展售會活動期間將有多家廠商推出折扣驚喜價、買一送一等優惠，另有滿千摸彩，張張有獎促銷活動，最棒的是活動現場專售冷凍產品的全家好生凍專區消費買399元，還可享免運優惠，商品直接送到離家最近的全家便利商店，歡迎民眾攜家帶眷一起來遊逛，開心購物體驗玩3天。