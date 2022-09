歐洲議會以壓倒性多數,表決通過「台灣海峽情勢」決議案(Resolution on the situation in the Strait of Taiwan),總統府發言人張惇涵今表示,對於歐洲議會再次以具體的實際行動,展現跨黨派力挺民主台灣的友好力量,總統府表達誠摯感謝。

張惇涵表示,該項決議案不僅譴責中國不負責任的軍事挑釁行為,展現歐洲議會對台海和平穩定的高度重視,也再次重申促請歐盟儘速啟動台歐盟雙邊投資協定(BIA)談判準備工作,並建議歐盟應展開與台灣互惠的供應鏈韌性合作,強化台灣的「矽盾」,以保障台海安全,更是強調民主台灣的生活方式應由台灣人民決定。

張惇涵指出,歐洲議會此次是以424票贊成、14票反對、46票棄權的壓倒性多數,表決通過「台灣海峽情勢」決議案。這是繼去年10月,歐洲議會以懸殊票數,通過史上第一份「台歐盟政治關係暨合作」(EU-Taiwan Political Relations and Cooperation)報告後,再次就強化台灣與歐盟雙邊關係提出具體的26項建議,持續鼓勵台灣與歐盟在廣泛領域應深化交流合作,也明確表示將持續強化雙方的互訪及交流。

張惇涵強調,作為理念相近的夥伴,台灣會持續推動「強化歐洲鏈結計畫」,與歐盟一起建立更堅實的夥伴關係。台灣也將持續和歐洲的民主夥伴加強合作,期待台灣與歐盟能加速推動「雙邊投資協定」,攜手維護台海及印太區域的和平穩定,並且共同打造更具有韌性的民主陣線。