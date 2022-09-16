金管會力推信託2.0，將鼓勵企業辦理員工福利信託納入重要措施及評鑑獎項，結果出爐！首次評鑑結果，由中國信託銀行、合作金庫及永豐銀行拿下前3名。信託公會理事長邱月琴表示，員工福利信託可藏富於員工、創造勞資雙贏，2022年度首次辦理員工福利信託業務之評鑑，各家銀行均展現不同的經營策略。

邱月琴表示，今年度首次辦理員工福利信託業務之評鑑，各家銀行表現亮眼，如中國信託近30年來專注於中大型上市及上櫃企業、合作金庫聚焦於中小企業員工福利信託業務，因此，透過業者多元模式開發客戶的努力，帶動企業辦理員工福利信託業務的風潮。

另外，因應信託2.0計畫，銀行紛紛成立跨部門推動小組，結合法金、授信、財管、私人銀行、保險等部門，由信託部統籌並整合金控資源，善用大數據分析，對內整合薪轉、授信、貿易融資戶等，對外則透過企業公開資訊的擷取，例如公布季報營收、發行限制員工權利新股等，以精準行銷目標，篩選出潛在客戶名單。

邱月琴指出，為協助企業瞭解員工福利信託業務，許多銀行均組建信託行銷團隊，依據企業之產業屬性及個別需求，協助企業從成立持股會、章程制定、公提金、自提金提撥機制等規劃到最後簽訂員工持股信託契約，並與企業一同舉辦員工說明會及教育訓練等，提供完整一條龍的專業顧問服務。

信託公會秘書長呂蕙容表示，金融科技（FinTech）運用在員工福利信託業務也展現多元創新模式，以第一銀行為例，該行開發線上系統，首創企業同時提供員工福利儲蓄信託暨員工持股信託雙軌並行的新型態員工福利信託方案，讓員工依個別的需求可同時選擇「員工儲蓄信託」及「員工持股信託」兩種不同投資類型，其中「員工福利儲蓄信託」可選擇的投資標的較為多元，包括境內基金、境外基金、ETF、存款；員工持股信託則是投資員工服務公司的股票，員工隨其意願自行挑選標的或轉換至另一個信託類型，進一步提昇員工參與福利信託的意願及增加資產投資的效益。

呂蕙容指出，為便利企業員工隨時隨地掌握員工福利信託資產投資概況，許多銀行均開發網站查詢專區或手機APP等，讓員工即時掌握自行提撥金額、公司為個別員工提撥的公提金、累積總投資金額、投資損益情形等，即時掌握並可適時調整投資配置等，讓員工安心、公司放心。