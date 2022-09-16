新建案找明星代言或透過活動方式可拉抬曝光度，松益發建設「微笑世界」16日舉行公開剪綵活動，邀請年度品牌大使郭雪芙出席，現場吸引上百位民眾到場參加，她看到建案直呼：「外觀太氣派、有氣質！」全案規劃26~38坪，開價30~35萬元，訴求2房也能賞景，3房高樓層可眺望雙湖公園，銷售速度超乎業者預期。

16日「微笑世界」舉行經典落成‧剪綵典禮，松益發建築集團董事長解雲松、松益發建築集團總經理解智贏、高雄市不動產開發商業同業公會理事長陸炤廷等均出席，郭雪芙身穿一襲粉紅時尚套裝現身高雄，首度為代言房地產品牌站台，掀起一股女神旋風。

解智贏表示，成立已40年的松益發建築集團10年前從石材本業跨足建設業，成立松益發建設，集團以石材起家，因此也用大量石材來表現建築品質與品味，2~3房的小坪數輕豪宅「微笑世界」也以全棟石材來表現內裝、外觀，與郭雪芙專注在美學的形象相當契合，因此邀請郭雪芙擔任品牌代言人，提升品牌能見度，邁向下一個里程碑。

郭雪芙笑說，喜歡高雄的好山好水，加上高雄美食很多，對高雄的好感度直線上升，這次是第一次代言建築，她看房子最注重外觀，「微笑世界」使用很多大理石，從外觀來看就很氣派、有氣質，像藝術品一般，連物業管理也很貼心，整體感覺CP值蠻高。

解智贏表示，高雄近年積極招商引資，吸引台積電等產業進駐，又有北、中部企業來高雄設立據點，帶動住宅不少剛性需求，仁武區可以快速連接橋科、仁武產業園區，未來區段發展性高，松益發直接把豪宅規格搬進「微笑世界」，是集團深耕房市的起步。

現場專案經理陳冠良說，「微笑世界」規劃26~38坪的首購、首換產品，為地上24樓的地標住宅，2房也能賞景，3房高樓層可眺望雙湖公園、高雄球場上萬坪綠景、澄清湖景觀，總價1000萬元內還有機會入手景觀宅，未來周邊包括華雄、堅山、永信建設等建商，也將在仁武推出景觀宅，預估開價一定是3字頭起跳。(記者張雅雲/高雄報導)