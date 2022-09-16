弘力建設是高雄在地最具代表性的老字號建商，品牌口碑佳，近年交棒給二代涂麗雅，接手後，涂麗雅採雙品牌策略，自創晨均建設推出首案「晨均日渼」，融入女性觀點，從建材選擇到公設、挑選的藝術品，規劃細膩且充滿文青風格，用「以柔克剛」的方式凝聚獨特的品牌價值。

弘力建設以往推案，多集中在南高市區，針對換屋族群，推案以中、大坪數為主。為了區分產品線，涂麗雅成立晨均建設，採雙品牌經營，晨均採小坪數、首購、首換宅切入市場，降低購屋門檻，同時致力於城市土地融合生活價值，打造新型態建築。

2021年晨均建設推出首案「晨均日渼」位於前金區，規劃22~27坪，單層4戶、戶戶邊間，從去年11月底開賣至今，成交最高價是8樓住宅，實登每坪40.1萬元，目前可售戶也沒剩幾戶。

全案融入女性觀點，光是從接待中心就可以看出與傳統建案的不同，一樣是介紹建材，「晨均日渼」進去卻像間藝廊，涂麗雅特別把使用在大廳的AICA抗菌防火壁板裱框，看起來就像幅畫一般；而原本放置平面圖的櫃體，拉開卻是一塊塊建案使用的建材，直接吸引民眾上手觸摸質感。

涂麗雅笑說，她觀察媽媽的日常生活，建築規劃從自己生活經驗出發，為了可以開窗製造空氣流動，全棟採用防霾紗網，連常見的總存水彎，也細心的附上不鏽鋼濾網，讓住戶日後可以不用定期更換濾網；標配整套CLEANUP廚具也直接搬進接待中心，讓民眾體驗，同時，配上德國BWT可直接生飲的SLIM羽纖淨水，直接提升生活品質。

此外，考慮疫後建築趨勢，提出「健康促進」概念，除了公共空間使用AICA抗菌防火壁板、採手勢叫車的防疫電梯，電梯並搭配天使光，可去除生活中99.9%有害病毒與細菌。

並因應高齡社會，預先融入未來「照護」需求，打造友善熟齡空間，除放大浴室坪數，一旦住戶日後需要乘坐輪椅時，照護者也有足夠空間，並使用橫拉門取代外開門、預留安裝扶手的位置等貼心設想，讓住戶可以從年輕一直住到老。

涂麗雅認為，打造一個好的建築物，從外觀到內部細節都必須斤斤計較，每戶都必須通風、採光良好，各種基本要求都要做到，外觀設計還必須融入環境，因此在取得土地後，第一時間邀請伊日藝術計劃的2位藝術家，為「晨均日渼」量身打造、從零開始創作公設藝術品，與建築物一起從土地生長出來，達成「藝術與日常的共生共存」。

涂麗雅強調，她對空間的定義不是以豪華建材堆砌，而是要打造一個可以讓人安心停留的空間，環境、外觀、室內要有一致的氛圍，建築只是一個容器，重要的是裡面人的關係，「離開家的那一刻，就想回家了」！(記者張雅雲/高雄報導)