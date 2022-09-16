哈利王子為女王守靈時將獲准穿軍裝

哈利和威廉預定17日在倫敦西敏廳（Westminster Hall）加入女王其他6名孫子女的行列，出席祖母的特別守靈儀式。雖然先前哈利因為淡出王室，被拔除軍銜，禁止在王室任何公開場合著軍裝，但如今消息人士透露，由於「常識佔上風」，王室已點頭，同意他屆時穿軍裝出席了。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《第6版》（Page Six）15日報導，這場特別守靈儀式為時15分鐘。女王的8名孫子女會遵循類似英國王室歷史悠久的「王子守靈夜」（Vigil of the Princes）傳統，在靈柩旁默哀。

而包括英王查爾斯在內，女王的4名子女本周稍早已在愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）為女王守過靈。

而王室會出現大轉彎，讓哈利穿軍裝出席，是因為安德魯王子自從爆出涉嫌和未成年少女發生性關係，被提起訴訟，而弄得英國王室灰頭土臉，被拔除榮譽軍銜後，雖然也被禁止穿軍裝，但卻獲准周五在女王子女守靈中穿軍裝現身，以致引發爭執。

不過，接近哈利的消息人士說，王室會180度大轉彎，並不是因為王子施壓。與梅根夫婦友好的王室專家史柯比（Omid Scobie）說，這是因為有數千人抱怨，為什麼禁止哈利穿軍裝，卻沒禁止安德魯穿後，王室「從善如流」的結果。

哈利曾在英國軍隊內服役10年，兩度派赴阿富汗，雖然他淡出王室後，被禁穿軍服，但在公開場合時，仍會戴上軍事勳章。

1名消息人士說，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）曾為國從戎，是極受敬重的軍人，更為退伍軍人貢獻良多。當女王的孫子女為心愛的祖母致哀時，讓他們都感到舒服自在，並受歡迎是很重要的。