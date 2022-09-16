年底台北市長選戰，以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現3強，實力最接近也最受矚目。媒體人尚毅夫昨(15日)分析，目前台北市選戰「真的不知道在打什麼」，要嘛打仇恨值，要嘛打減分戰，三個人坦白講，團隊都有問題。其中陳時雖聲量高，卻是負面多，如同當年代表民進黨參選台北市長的姚文智，當成為大家都講你「不對」的焦點，就慘了。

談到台北市參選人的網路聲量，尚毅夫在政論節目中分析，陳時中討論度高，但持正面看法者低、負面高，不是好事，舉例來說，有100個人討論你，其中99個人罵你，是好還壞？所以陳時中面臨狀況就是這樣，當時姚文智抱個貓被罵，抱貓不對、姿勢不對，陳時中抱個小孩也被說姿勢不對，陳時中不要變成大家都在討論你做得不對這件事，那就很慘了。

至於蔣萬安、黃珊珊，尚毅夫直言，「也好不到哪去」，這代表大家對3個候選人的表現基本上失望，有一定程度的失望，且這一定程度的失望是偏年輕人，因為網路世界是年輕人，所以誰也不要笑誰，但是有一件最大問題，現在台北市選戰真的不知道在打什麼，要嘛仇恨，要嘛打減分戰，但如果對方減分自己加分那就算了。

尚毅夫舉例，蔣萬安被問外國朋友來台北會想帶他去哪裡時，回答中正紀念堂、國父紀念館，「意識形態是有多深？所以你說有加分嗎?我當然認為沒有加分。沒有固深的意識型態的話，怎會想到這兩個地方」。

不過，尚毅夫直言，「這三個人坦白講，團隊都有問題，誰也不要笑誰，黃珊珊也沒有一個可以幫他統合的人，動不動就自己主持會議，這是一件麻煩事情，陳時中陣營是『融合』出問題，說一句白一點的話，他的陣營對網路聲量不看正評或負評，嗨到廣告都會出問題，連政策宣傳片都出問題」。

至於選情，尚毅夫認為，終究回到穩定基本盤，再去爭取當選，距離基本盤都只差一部分，基本盤先穩定再去爭取當選，因此可注意看一件事，全部人都回到基本盤叫囂。