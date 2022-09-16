台鋼雄鷹宣布進軍中職後，陸續公布教練團人選，但最重要的總教練一職遲遲未公布，16日台鋼在社群媒體上預告「那個男人」回歸，從貼文中的訊息跡象讓外界都猜測是現任富邦悍將顧問洪一中，對此富邦球團表示，目前洪一中仍擔任顧問一職，球團也未曾接獲台鋼球團相關徵詢。

台鋼今年宣布進軍中職後，先是公布統籌教練由林振賢擔任，之後參加隊史首次中職選秀會，並陸續公布其他教練團人選及新人締約結果，球隊將在本月24日在高雄澄清湖棒球場展開秋訓。

今天上午約11點多台鋼在社群媒體發文，「那個曾經叱咤中職的男人，即將重返高雄！」另外給出的暗示包括「BacktoCPBL」、「滿滿國際經驗」、「不容易被三振的男人」、「港都不陌生」、「KAOHSIUNG」」，引起球迷熱議。

此貼文一出引發外界熱議，網路上球迷更是討論這人是否為傳奇教頭洪一中。不過針對洪一中目前與富邦球團合約關係，富邦球團回應，「目前洪一中前總教練仍擔任富邦悍將顧問一職，悍將球團也未曾接獲台鋼球團相關徵詢。」