台北市政府去年原編列28億預算擬採購疫苗，但又向市議會自請刪除，台北市長柯文哲、無黨籍台北市長黃珊珊近期皆稱是前衛福部長陳時中擋採購，對此綠營炮轟兩人自導自演、為選舉炒聲量。黃珊珊今澄清，中央回函內寫道，北市採購需交由中央統籌分配，如果買來的疫苗不能用在台北市民身上，對北市府有很大疑慮，所以取消預算。

民進黨團指出，去年8月21日柯文哲在防疫記者會宣布編列28億預算採購250萬劑疫苗，並在11月2日再度發文給中央詢問第三劑疫苗接種政策及採購程序，中央11月24日在公文內明確寫出「地方政府若要採購疫苗，可循台積電、鴻海、慈濟的捐贈專案執行，請貴府提供未來第三劑疫苗廠牌及時程規畫供參」，並未明文阻擋北市府購買。

黃珊珊16日出席中小企業ESG博覽會，她受訪時表示，北市採購疫苗的預算，從去年就在議會做過嚴格審查，中央的回函寫已買了3500萬劑，而且要比照民間企業，提供給中央統籌分配。黃珊珊強調，台北市買疫苗當然希望給台北市民使用，加上中央說買了3500萬劑，因整體採購對台北市民沒有利益，才建議議會刪除。

黃珊珊重申，如果買來的疫苗不能用在台北市民身上，對北市府有很大疑慮，公文裡面寫得很清楚，必須交給中央統籌，所以才要幫市民把關。