美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為Android供應鏈持續去庫存，且第四季5G SoC(系統單晶片)潛在10%的降價幅度，故將聯發科目標價由750元調降到700元、評等維持中立。

美系外資表示，聯發科近期股價表現不佳，主要是因近期Android供應鏈持續去庫存，預計第三季營收將僅達陣財測低標，季減少9%，第四季5G SoC存在進一步的潛在下滑約10%，以利消化庫存，營收恐持續下降、季減少幅度約8%，毛利率也有下修風險，預計將下降至46~47%，故將目標價由750元調降到700元、評等維持中立，且由於當下5G已經基本完成，故聯發科目前面臨缺乏新的產品週期題材，導致股價短線預計會在600~800元的區間內。

美系外資表示，隨著SoC去庫存的持續，加上消費需求減緩影響物聯網、WiFi、電視 SoC等出貨，預計到2023年都將持續位於持續清庫存階段。就智慧型手機市場來說，因疲軟的市場需求和高零組件庫存，智慧手機客戶正在推動降低SoC價格，另外，對手高通也獲得台積電的製程支援主流SoC，包括6奈米、4奈米，因此，預計聯發科第四季5G SoC潛在10%的降價幅度。此外，Android SoC需求的不確定性位導致產業復甦存在更多陰影。

聯發科預期第三季營收(以美金對台幣匯率1比29.5計算)將在1417億至1542億之間，季下降1%~9%，與去年相比，約成長8%~18%。營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為26%±2%。