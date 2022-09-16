農委會已初步完成檢視，除就媒體報導提出相關疑義部分比對檢視外，並以比對工具iThenticate®檢視該計畫三年間提交之研究報告內容，經檢視結果確有疑義事項待釐清。該會已於今(16)日上午正式行文，請宏碁公司及本案計畫主持人張善政先生於111年9月30日前提供書面說明，俾利該會後續研處。

依照農委會訂定的農業科技計畫疑似侵權案件處理流程，本次媒體報導疑似抄襲案件，共有23項疑義，經檢視結果，確有報告內文與參考文獻/資料來源使用相同文字圖表、引述資料來源、未列參考文獻及參考文獻標示不明等樣態。

農委會也採用與國衛院、國教院、國立臺灣大學及大部分醫學中心相同之比對工具(iThenticate®)進行3年間的子報告全文比對，其中96年7篇國外農業科技發展現況研究報告、97年11篇國際資通訊科技應用報告、98年3篇國內農業科技發展規劃報告，總共21篇。該比對工具之比對範圍包括學術期刊、網頁資料及博碩士論文，比對結果歸類與系統資料庫重複度高共計6篇。

針對上述檢視結果，農委會已在今天上午正式行文宏碁公司及本案計畫主持人張善政先生，就疑義事項在今年9月30日前提出書面說明。