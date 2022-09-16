民進黨南投縣長參選人蔡培慧（中）。（圖／取自蔡培慧臉書）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今日（16）特別出席，安璞社區健康中心暨銀髮健身俱樂部揭牌典禮。蔡指出，南投縣的老人佔比高達約19%，加上南投縣幅員廣大，許多偏鄉地區的交通不易，銀髮族福利政策更顯重要。她特別力推，升級讓敬老卡不只可搭計程車，還能付健保費，每個月1000元的額度一定要用透透、用在需求上。

蔡培慧今日在臉書發文表示，她今日特別出席安璞社區健康中心暨銀髮健身俱樂部揭牌典禮，她有感南投縣的老人佔比高達19%左右，加上南投縣幅員廣大，許多偏鄉地區的交通不易，故一直非常重視當地銀髮族相關政策。

蔡培慧指出，行政院院長蘇貞昌是她921重建時的老朋友，蘇長期投入原鄉的醫療貢獻，讓她真的非常敬佩，所以這次在埔里地區也才能夠有，針對銀髮族的健身俱樂部、社區健康中心，結合樂齡體適能等措施，讓老人家的健康生活有更完善的照護與預防。

不僅如此，蔡培慧更強調，她一直力推將敬老卡升級，除了搭公車外，還可以搭計程車、付健保費，就是要讓每個月1000元只能搭公車的額度，用透透、用在需求上。公車到不了的地方，就讓計程車帶各位長者去；敬老卡用不完的費用，可以來付健保費，希望大家一起努力，南投「慧」更好。