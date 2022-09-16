時隔2年多，人民幣對美元匯率再度貶破「7」關口。今天（9月16日）在岸人民幣對美元匯率跌破「7」。昨日，離岸人民幣對美元匯率已先破「7」。從8月15日大幅走低到今日破「7」，離岸人民幣對美元匯率下跌了3.88％，人民幣對美元即期匯率下跌超3.9％。

人民幣匯率為何在此時破「7」？破「7」對國際收支、金融市場等影響有多大，企業和個人應該如何應對？澎湃新聞提供8點分析如下：

一、人民幣對美元為何貶值並破「7」？

對於本輪人民幣走低的原因，大陸央行副行長劉國強9月5日在國新辦吹風會上解讀，近期主要是美國加碼貨幣政策調整，在美元升值背景下，SDR籃子裡其他儲備貨幣對美元都大幅度貶值，但是和其他非美元貨幣相比，人民幣的貶值幅度是最小的。在SDR貨幣籃子裡，美元升值，人民幣也升值了，但美元的升值幅度比人民幣的升值幅度要大一些。人民幣並沒有出現全面的貶值。

綜合研究機構的觀點，自8月15日開啓的本輪人民幣走低，除美元走強的影響外，還受到中美貨幣政策分化加深、大陸國內近期經濟增長承壓等因素的共同作用。

二、如何看待人民幣匯率對美元破「7」？

本次人民幣對美元匯率破「7」，是2020年8月以來的首次。不過，多家機構在報告中指出，在強美元的大背景下，「7」這一關鍵點位已經不那麼重要，應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

「當前人民幣匯率走弱過度承擔了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響。在強美元的大背景下，人民幣短期或仍將承壓，但是人民幣匯率『破7或不破7』已不再是關鍵點位。」中信證券指出。

對於「7」這一備受關注的點位，大陸央行曾在2019年8月5日（當日人民幣即期匯率11年來首次擊穿這一關口）給出一個「水庫」的比喻，即「人民幣匯率破7，這個7不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；7更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。」

三、下一步人民幣匯率怎麼走？

劉國強在同一場合談及人民幣未來走勢時表示：「人民幣長期的趨勢應該是明確的，未來世界對人民幣的認可度會不斷增強，這是長期趨勢。但是短期內，雙向波動是一種常態，有雙向波動，不會出現『單邊市』，但是匯率的點位是測不準的，大家不要去賭某個點。合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事。」

而綜合機構的觀點，在大陸國內經濟面臨下行壓力背景下，人民幣匯率仍有貶值預期和壓力。後續人民幣匯率主要還是取決於美元指數。

中信證券指出，在強美元的大背景下，人民幣短期內仍將承壓長期來看，人民幣走勢將回歸人民幣的基本供需，當前中國的貿易順差在歷史高位，服務貿易逆差仍在較低水平，銀行結售匯仍處於順差，穩定的國際收支並沒有改變，人民幣的基礎支撐仍在。

四、破「7」對資本流動有何影響？

劉國強在國新辦吹風會上表示，「目前來看中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。」

綜合機構的觀點，本輪貶值對資本流動的影響並不強。

華泰證券指出，「用匯率調節或者允許匯率貶值來緩解一部分的內生性緊縮壓力，不失為一個權宜之策。只要人民幣兌一籃子貨幣的匯率保持穩定，人民幣破7不至於引發資本外流、或者人民幣匯率『失錨』的恐慌。」

中信建投指出，從債市、股市、FDI等指標判斷的資本流動預料不會出現明顯走弱。本輪貶值可能會帶動一部分資金外流，特別是考慮到美國聯準會加息預期發酵這一背景，但短線交易型資金數量已經有限，並且人民幣兌CFETS一籃子匯率沒有變動，因此，本輪資金外流和對外儲的壓力都比較有限。

最新數據顯示，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，中國8月外匯儲備規模較7月末下降492億美元。面對國際金融市場劇烈波動，大陸外匯局強調，「我國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，深入實施穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間，有利於外匯儲備規模保持總體穩定」。

五、大陸央行工具箱還有些什麼？

「811」匯改以來，大陸央行在應對匯率波動中，不斷豐富自己的調控工具箱。

除了今年已經兩次使用的外匯存款準備金率（4月和9月5日），大陸央行工具箱中尚未掏出的調節工具還包括了被稱之為中國版「托賓稅」的遠期售匯業務的外匯風險準備金率（目前為0，最高曾至20％），跨境融資宏觀審慎調節參數，以及對人民幣中間價形成機制中逆週期因子的參數進行調整等等。此外，央行過往還曾在非常時期通過在離岸市場上收緊人民幣流動性等操作應對匯率貶值。

「當前人民幣匯率的波動區間仍在政策取向內，主要源於穩增長和保就業的壓力超過外部平衡，人民銀行對匯率的容忍底線有所提高。」光大證券認為，若貶值壓力超出政策容忍底線，不排除再次引入遠期售匯風險準備金、逆週期因子等政策調節工具。

六、居民和企業應如何應對？

人民幣對美元破「7」了，對老百姓有何影響，需要換匯嗎？

大陸央行此前曾在人民幣對美元破「7」時給出過答案。在央行看來，過去20多年，人民幣對美元和一籃子貨幣升的時候多、貶的時候少，中國的老百姓主要金融資產在人民幣上，受到最好的保護，其對外的購買力穩步攀升。

同時，需要注意的是，在本輪對美元以及港元等與美元強相關的幣種貶值的同時，今年以來，人民幣包括歐元、英鎊、日元等在內的世界其他主要貨幣都是升值的，比如人民幣對日元今年的升值幅度甚至超過了12％，對英鎊的升幅也接近7％。

華創證券宏觀組首席分析師張瑜指出，「匯率波動因素複雜，且兩段論的存在意味著匯率是雙向彈性加大的過程，居民企業對匯率的最佳應對狀態是『靜觀其變，做好套保，不盲目對賭』。2017年初市場普遍預期人民幣貶值，且企業據此進行對賭，而全年匯率大幅升值，造成全部A股上市公司合計匯兌損失達到170億元。」

大陸商務部部長助理李飛9月5日表示，當前外部環境更趨複雜嚴峻，影響人民幣匯率的風險因素增多。大陸商務部將會同人民銀行、外匯局等部門，持續引導外貿企業樹立匯率風險中性意識，鼓勵銀行機構創新優化產品，為更多中小微外貿企業提供匯率避險和跨境人民幣結算服務。

七、對出口影響幾何？

本輪人民幣貶值對出口為主的企業能有多大程度的支撐？

中信建投指出，「本輪週期中，中國經濟形勢特別是出口弱化，支撐人民幣的『蓄水池』不再，人民幣選擇直接跟隨美元指數貶值，同時保持對CFETS一籃子匯率的穩定。這種結構一方面能夠適當貶值支持出口，同時由於保持一籃子匯率穩定，國際收支壓力較小。」

國聯證券指出，匯率對經濟基本面的影響主要體現在外貿層面。從貿易角度來看，人民幣貶值有利於以出口為主的企業，其競爭優勢和盈利水平都有望得到強化；而對於進口貿易而言較為不利。

從數據上來看，今年4月以來人民幣開始一輪貶值週期，而剔除疫情影響後，5月以來出口情況出現好轉，出口同比維持積極增長，而進口同比持續低位波動。體現出人民幣貶值對於出口存在正相關性，而對於進口存在負相關性。人民幣貶值是推動中國淨出口的因素之一，但淨出口情況還受到大陸國內經濟基本面、國際貿易環境以及進出口國家需求等因素影響。

八、對金融市場影響幾何？

張瑜談及匯率變化對資本市場的影響時指出，速度比點位重要。她認為，權益市場對匯率的絕對點位反應不大，而對波動反應更大，升貶過快都會帶來A股的波動加大，成為權益的邊際主要矛盾。

光大證券認為，股市方面，匯率貶值導致陸股通淨流入額減少，甚至由淨流入轉為淨流出。因而，境外投資者持股佔比較高的行業會存在回調壓力。債市方面，由於匯率貶值期間通常大陸國內經濟基本面也承壓，中債收益率存在較強的下行動力，匯率貶值所帶來的境外減持壓力，對中債收益率的影響也就較為有限。