21歲網紅青青今年初跟「小商人」槓上，對方爆料她早和邱姓金主結婚，是有夫之婦，而「兇版李毓芬」陳香菱第一時間力挺青青，但隨著青青發道歉聲明認錯，陳香菱也一度引來外界嘲諷。如今9個月過去，陳香菱自曝和青青姐妹情破裂，她遭青青和老公告妨害名譽罪，但陳香菱自曝遭對方詐騙700萬，如今被反咬一口，陳香菱哀怨問：「可以先把錢還我嗎？」

青青近年以天使五官和魔鬼身材走紅，吸引了不少粉絲，去年更自曝在廠商邀約下到美國打疫苗，另一名網路名人「小商人」則爆料，指網紅青青被「她姐妹台中的前男友包了」，又透露「金主就做博弈的做偏的，還投資」，並曬出青青與邱男的結婚證書證明此事，小商人文中指邱男是透過香菱認識青青，引來被拖下水的香菱用IG限時動態反駁：「為什麼大家都會把聽到的謠言當作是親眼見證到的事實，講得1000趴肯定」。

陳香菱透露被青青控告妨害名譽。（圖／翻攝自30zz.z IG）

未料不久後，青青發道歉文認錯，讓陳香菱處境頗為尷尬。昨(15日)她在IG限時動態爆氣，轉發其他名網紅劉子瑜的文章，上面寫下：「詐騙夫妻，一個愛跳，一個愛騙，一個跳完上新聞，一個騙完發新聞，發了新聞炒流量繼續騙，發了新聞又害怕人轉發，轉發者後續又被叫去做筆錄，那麼愛炒新聞怎麼還怕人轉發，那就不要跳不要炸（詐）不要騙啊，浪費社會資源」，陳香菱也喊冤說：「我被詐700萬還被詐騙仔，反過來告妨礙（害）名譽，不發出來讓你們繼續禍害別人嗎？」

陳香菱酸青青立人設，賺錢也沒還她錢。（圖／翻攝自30zz.z IG）

陳香菱更進一步說有些人直播稱沒結婚單身都是假的，「昨天我收到夫妻一起告我的通知(?)，不是在直播說單身、要抖內」，接著她曬出疑似青青直播賺了140萬的截圖，回應：「可以先把我的錢還我嗎，我真的可以不計前嫌」，並吶喊：「700萬，我要賣7000個飛X杯耶」，而青青昨在IG繼續分享美照，暫時未回應陳香菱指控，不知是真是假。