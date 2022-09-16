台中市議會16日市政總質詢，議員蔡耀頡拿出「十大NG局處排行榜」，細數10大局處執政缺失，其中教育局拿下榜首，交通局、新聞局排二、三名。蔡耀頡表示，教育局洩密挺狼師，要求內部調查是誰洩密。教育局長楊振昇則說，若有洩密等情事，自己會負全責。

蔡耀頡提到，年度最後的議期，提出倒數10名局處是希望轉答市民心聲，同時警惕市府團隊，排名第一的教育局，在日前被揭發的台中房思琪案中，是否有調查誰透露資訊給該名黃姓校長？若有的話誰要負責？過程中發生了什麼事，大家有權利知道。

楊振昇指出，若有洩密他會負全責，教育局同仁跟性平委員都盡忠職守，台中市態度非常明確，未來若議會組成調查小組，需要什麼資料教育局一定會提供。

議員周永鴻詢問楊振昇是否有內部調查洩密檢舉資訊時，楊振聲一開始回答，對同仁有信心，公務員不會做這種事，後來又說已經逐一問過局裡同仁，前後說詞不一。

周永鴻批評，楊振昇說法前後矛盾，但無論何種說法，都顯示教育局沒有嚴謹調查過局裡是否有人洩漏檢舉人資訊，造成檢舉人被騷擾，要求教育局應該要徹底調查。