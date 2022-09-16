桃園市長鄭文燦在臉書貼出8年後桃園3間車站模擬圖，引起市民討論，無黨籍市議員參選人毛嘉慶直批，鐵路地下化已全面跳票，怎還有臉要市民期待他卸任8年後的未來芭樂票，連黨內都自打臉，顯示其政見就像渣男昨晚的承諾，誰記得誰痛苦。對此，桃市府回應，參選人不需為選舉扭曲事實，盼回歸正途提政見說服市民。

毛嘉慶指出，鄭文燦8年前參選政見主軸就是鐵路地下化，但卸任在即仍遙遙無期，連在地網友都說根本不敢再相信，鄭竟可不負責任地告訴大家，8年前的政見等他卸任後再過8年可完工，毫無可信度。

毛嘉慶表示，據審計部資料，桃園截至去年底的資產負債情形惡劣，不僅是六都中新增舉債最高直轄市，鄭文燦7年的公務機管舉債已逾1099億元，特種基金負債為683億餘元，就算以長短債支應、內部往來沖銷調整後減列290億元，整體市庫負債實際數字也高達1492億餘元，根本不是鄭文燦與民進黨虛報的債務240億元。

毛嘉慶也說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也提及「希望30年後鐵路地下化，捷運可以四通八達」，打臉程度超乎想像，鄭文燦的承諾宛如渣男昨晚的承諾，誰記得誰痛苦。毛也提問各市長參選人，桃園負債與鐵路地下化要如何接招，應誠實向選民交代。

對此，桃市府新聞處長詹賀舜依國庫署數據說明，截至今年7月底，桃園市長短期負債為240億，相較升格前262億，減債22億，負債為六都最低。部分議員將負債數字灌水，將自償性債務、基金調度計入負債，若以此標準來看台北市將負債2247億元，桃園則負債1289億元，仍只有台北的一半，不能只以高標準檢視，而用低標準看其他五都。

詹賀舜提到，鄭文燦上任前，鐵路高架化期程已延宕50個月，上任後積極改採地下化，爭取中央支持，行政院核定鐵路地下化可行性研究及綜合規畫，為市庫減輕579.57億元負擔。市府則自2020至2022年配合鐵道局施工進度撥付4.19億元配合款，未來也將依執行進度編列配合款，重大工程都是依進度編經費，這是建設推動常識。

詹賀舜說，桃園臨時站、中壢臨時前站、平鎮臨時站的設置是為維持施工期間的營運服務品質，讓民眾不受影響，主體工程均進行中，目前鳳鳴與平鎮站車站路段招標中，其餘桃園、中路、桃園醫院、內壢、中原、中壢等6站路段地下化工程則在細部設計階段。

詹賀舜強調，鄭文燦上任前是國民黨阻擋鐵路地下化，請參選人別扭曲事實，抹煞市府同仁辛勞，只會唱衰、抹黑桃園的人沒資格擔任桃園民意代表，更不需口出惡言批評，這是相當低劣的選舉語言與方式，並不會增加市民支持度，盼回歸正途提政見說服市民。