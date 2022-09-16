電動車大廠特斯拉近幾年以Autopilot和Full Self-Driving宣傳它的付費先進輔助駕駛系統軟體，加州一名車主昨天向美國聯邦法院提告，主張特斯拉欺騙地與誤導地行銷自駕車，要求損害賠償、以及禁制令制止特斯拉繼續欺騙式行銷。

科技新聞網站The Verge報導，購買特斯拉Model X休旅車、加上加強版「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能的車主馬茲科（Briggs Matsko）14日透過律師在舊金山的加州北區聯邦地方法院提起訴訟，向特斯拉（Tesla）和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提出損害賠償要求。原告號召特斯拉車主加入訴訟，尋求集體訴訟地位。

舊金山紀事報（SFC）報導，根據這份訴狀，特斯拉在自動駕駛相關技術上有欺騙與誤導消費者之嫌，卻繼續獲得媒體關注，讓消費者相信特斯拉擁有尖端技術、以維持電動車市場的領先地位。

負責這起訴訟案的律師柯奇特（Joe Cotchett）在聲明中表示，「人們相信特斯拉的自動駕駛功能完全安全，而特斯拉自知他們有很多問題」。

根據訴狀，特斯拉並未真正生產出能自動駕駛的汽車，最新的「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）測試版軟體FSD Beta「有很多問題，例如汽車無法正常轉彎、會闖紅燈、會直接轉向大型物體和迎面而來的車輛」。

特斯拉「自動輔助駕駛」技術軟體於2015年推出；2016年推出結合自動輔助駕駛感應器與硬體的新版本，安裝在特斯拉的電動車上。

目前特斯拉的新車都有「自動輔助駕駛」功能，包括免費的標準版或6000美元（約新台幣19萬元）的加強版（Enhanced Autopilot）。另外，車主可購買1萬5000美元的「全自動輔助駕駛」方案。

這起訴訟案引用了2018年發生在加州101號高速公路靠近山景市（Mountain View）的一起致命車禍，一輛 Model X撞上混凝土護欄。美國國家運輸安全委員會（NTSB）2020年調查發現，這輛車的自動輔助駕駛系統把車輛導向護欄，駕駛當時在車上玩手遊，因此被認定需要對這起車禍負責。

這份訴狀表示，有數十人因使用「自動輔助駕駛」功能而發生車禍，蒙受致命和嚴重傷害，這也引發了加州和聯邦監管機構一系列調查。

特斯拉的官網對其自動駕駛技術的現況和未來計畫有簡明的介紹，同時警告「目前的自動輔助駕駛功能需要駕駛主動監督，並不能讓車輛自動駕駛」。

今年6月，美國「國家公路交通安全管理局」（NHTSA）聲明，從2021年8月起對特斯拉電動車發動的調查範圍已擴大到自動駕駛系統，以了解其風險性。

今年7月，加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）指稱特斯拉以誤導的文句宣傳其兩種輔助駕駛系統，但這些功能仍需要駕駛人主動監督操控。

根據路透社，2016年以來，美國國家公路交通安全管理局針對特斯拉涉及的車禍展開38起特別調查，據信這與先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems）有關。這些車禍造成19人喪生。

今年4月馬斯克接受TED訪問時，問及他對「全自駕」時間表的預測，他說「樂觀多於悲觀」，成果通常比他說的時間點「晚」，但「它們會實現」。