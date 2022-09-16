南投縣議員參選人簡千翔15日提及，當他開始經營長照行業後，很努力在接受關於長照的新知，每年參與相關的課程、展覽跟論壇，除了接收業界新知，甚至可以碰撞出許多新的經營模式的想法。他也呼籲南投縣政府跟業者們可以一起參與，「尤其是縣政府的長官們，如果您不知道這個長照產業已經進步到什麼程度，您要怎麼輔導、協助、甚至是管理長照業者？」

簡千翔昨(15)日在臉書撰寫「南投又缺席長照的年度盛事」一文。首先他表示，多年前他的阿公生病時，他才開始注意老年人在食、衣、住、行、醫療、休閒等各方面都需要有特殊的需求。簡千翔說後來開始經營長照行業，更是很努力的在接受關於長照的新知，對於長期照護這方面的需求滿足，各種業者都進步的非常快速，尤其是AI的介入後，更是飛快的改變。

簡千翔提及，他每年參與相關的課程、展覽跟論壇，除了接收業界新知，甚至可以碰撞出許多新的經營模式的想法。他說第四屆台北國際照顧科技應用展，媒合了許多種類的長照業者、廠商、甚至許多縣市政府，真的是大家互相交流，了解整個長照政策、產業發展的好地方。

最後，簡千翔也鼓勵南投縣政府跟業者們可以一起參與，不一定要擺設攤位，就算單純參觀也能獲得許多意想不到的驚喜，「尤其是縣政府的長官們，如果您不知道這個長照產業已經進步到什麼程度，您要怎麼輔導、協助、甚至是管理長照業者？」