釣魚台雖只有10平方公里的大小，但周圍海域確有17萬平方公里，海底下蘊藏大量石油，是重要國家資源，主權屬於宜蘭頭城。(本報資料照)

蔡政府外交政策奉行「親美友日」，相關意識形態也被呈現在教科書裡，其中最敏感的議題之一為釣魚台主權歸屬，卻被發現在現行的108課綱各版本教科書當中，不僅沒有深度論述釣魚台列嶼及相關問題，內文更是過於簡略、缺乏我國立場，任由日本稱之為是其固有領土，被學者專家批評灌輸學生錯誤觀念，要求日本政府停止扭曲的釣魚台歷史教育。

「釣魚台教育協會」今(16)日召開記者會，說明在108課綱之下的各版本教科書，對於釣魚台的論述過於缺乏、簡略且軟弱無力，其中完全看不到我國對釣魚台的主權立場。

釣魚台教育協會專員羅時承表示，協會成員耗時兩年多的時間，深入研究各版本教科書，國小社會科、國中地理與歷史課本在列舉我國離島領土時，書中不僅遺漏釣魚台列嶼，也沒有說明釣魚台主權問題沿革，即便內文約略提到相關議題，描述也是過於中立，立場採取「可能是我們的，也可能是日本的」模糊態度。

羅時承提到，就在執政黨不願在教科書表明對釣魚台的主權立場時，日本則是從2014年開始將釣魚台稱為「尖閣諸島」，與韓國的「獨島」（日本稱竹島）一同被列為日本的固有領土，如此內容被呈現在日本小學到高中的教科書當中。

羅時承認為，釣魚台問題攸關我國領土主權、廣大漁民生計與國人尊嚴，無論藍綠哪個政黨執政，政府都該聲明捍衛釣魚台主權，並強化釣魚台教育，透過教育培養與確立國民領土主權意識。當釣魚台問題能透過教育成為全民共識，才有助於我方面對日本爭議與進行外交談判。

羅時承說，為此釣魚台教育協會提出4點訴求，其中包含：呼籲將釣魚台沿革納入課綱、充實釣魚台屬於我國的主張與論述、支持民間團體推動全民釣魚台主權教育、要求日本政府停止扭曲的釣魚台歷史教育。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀提到，釣魚台雖只有10平方公里的大小，但周圍海域確有17萬平方公里，海底下蘊藏大量石油，是重要國家資源，主權屬於宜蘭頭城，甚至在14世紀被中國發現時便被納入管理，但當今執政黨卻反其道而行，在108課綱忽略不提，甚至還誤導並灌輸學子錯誤的觀念，任由釣魚台列嶼變成「尖閣諸島」，丟失我國主權、人民尊嚴還有漁民生計。

宜蘭縣漁民權益促進會前理事長楊德信說，台灣漁民自從40到50年代就在釣魚台捕魚，由於釣魚台是我國島嶼，當時從來沒看過有日本漁船與日本公務船在附近出現。

而從歷史的角度來說，楊德信提到，1895年《馬關條約》簽訂，台灣成為日本殖民地，到了1945年日本戰敗，日方無條件歸還台灣與釣魚台，釣魚台便屬於中華民國。另從地理海底棚礁分析，釣魚台距離我國大屯山系僅200米的距離，與日本沖繩群島的海域中間相隔100多公里，且還有水深1000米到2000米的「黑水溝」，完全不屬於沖繩群島，為我國所有。